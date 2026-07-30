Entenda por que a frente fria causou ventania extrema em quatro estados

A chegada de uma frente fria ao Sul e ao Sudeste provocou ventos extremos nesta quarta-feira, 30, com rajadas superiores a 125 km/h em partes de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

O fenômeno deixou cinco mortos (três em São Paulo e dois no Rio de Janeiro) e foi provocado por uma mudança brusca na pressão atmosférica durante o avanço da massa de ar frio.

Segundo meteorologistas, o episódio foi resultado de um forte gradiente de pressão, fenômeno que ocorre quando há uma diferença muito acentuada de pressão atmosférica entre duas regiões. Esse contraste faz com que o ar se desloque rapidamente da área de maior pressão para a de menor pressão, gerando rajadas intensas de vento.

Por que os ventos ficaram tão fortes?

De acordo com especialistas, a frente fria encontrou uma massa de ar quente e seco sobre parte do país, intensificando a diferença de pressão em um espaço relativamente curto.

"O gradiente de pressão está muito intenso. Quando há uma diferença muito grande entre duas massas de ar, isso provoca ventos de velocidade muito elevada", explicou Wallace Menezes, professor de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Luiz Silva, chefe de Meteorologia da startup Nimbus, afirmou que o mesmo mecanismo explica os ventos registrados nos quatro estados.

Segundo ele, a atmosfera busca naturalmente equilibrar as diferenças entre os sistemas atmosféricos. Quanto maior o contraste entre a massa de ar frio e o ar quente, mais intensa tende a ser a circulação dos ventos.

Fenômeno é difícil de prever

Especialistas destacam que eventos de vento extremo são especialmente difíceis de antecipar, porque dependem de variações muito localizadas da atmosfera.

Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), afirmou que esse tipo de ocorrência é altamente sensível às condições atmosféricas do momento, o que limita previsões precisas a poucas horas de antecedência.

Com o avanço da frente fria, a tendência é que os ventos percam intensidade nos próximos dias e deem lugar à chuva em grande parte das áreas atingidas.

Segundo os meteorologistas, a frente fria deve permanecer atuando até sexta-feira, com previsão de chuva fraca a moderada na maior parte das regiões afetadas e possibilidade de precipitações mais fortes em pontos isolados durante a passagem do sistema.

*Com O Globo