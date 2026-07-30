Genial/Quaest: Lula tem 55% e Flávio Bolsonaro, 22%, no 1º turno no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera isolado a corrida presidencial no Ceará, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, o presidente registra 55% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 22%, mais de 30 pontos abaixo.

Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) pontua com 2%, enquanto Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante), o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Samara Martins (UP) têm 1% cada.

Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Os eleitores indecisos somam 9%, e aqueles que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem votar representam 8% da amostra estadual.

Na medição de menções espontâneas, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Lula também lidera com 33%, contra 14% de Flávio Bolsonaro e 1% de Jair Bolsonaro, que se encontra inelegível e em prisão domiciliar. O contingente de indecisos na pesquisa espontânea é expressivo, alcançando a marca de 48%.

Segundo turno

O levantamento simulou quatro embates diretos para a etapa final do pleito. Em todas as projeções, o atual presidente atinge 60% da preferência do eleitorado cearense.

No confronto principal contra Flávio Bolsonaro, o candidato do PL registra 23% das intenções de voto, com 12% de votos brancos e nulos e 5% de indecisos.

Contra o presidente, Ronaldo Caiado registra 19%, com 15% de votos brancos e nulos e 6% de indecisos.

Tanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), quanto Renan Santos registram 17% cada um. Em ambos os cenários os votos brancos e nulos somam 17%, e 6% declaram-se indecisos.

Rejeição e avaliação do governo federal

A pesquisa mediu o potencial de voto e a resistência aos postulantes ao Palácio do Planalto. Flávio Bolsonaro lidera a rejeição no estado: 61% dos eleitores afirmam que o conhecem e não votariam nele de jeito nenhum.

Em seguida, aparece Lula, que registra 36% de rejeição entre os cearenses. Ronaldo Caiado tem 24%, enquanto Cabo Daciolo e Romeu Zema têm 22% de rejeição cada um. Os demais registram menos de 16% neste índice.

O desempenho eleitoral de Lula reflete a percepção sobre o seu mandato. Segundo a Quaest, 60% dos entrevistados aprovam o trabalho que o presidente está fazendo, uma oscilação positiva em relação aos 58% registrados em abril. A desaprovação oscilou para 34%, enquanto 6% não souberam avaliar ou não responderam.

Na questão qualitativa, 49% dos respondentes consideram a gestão positiva, outros 26% consideram negativa, e 23%, regular.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre 24 e 28 de julho, por meio de coleta domiciliar com entrevistas face a face. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos CE-09277/2026 e BR-03238/2026.