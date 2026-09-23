A disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal está equilibrada. Uma nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) segue na frente, com 26% das intenções de voto.

O levantamento também mostra que a briga pela segunda vaga está ainda mais acirrada.

Leila do Vôlei (PDT) aparece em segundo lugar, com 19%, dois pontos a mais do que na pesquisa passada. Erika Kokay (PT) e Bia Kicis (PL) empatam tecnicamente na sequência, com 15% cada.

Vale destacar o avanço de Bia Kicis, que saiu de 11% para 15% na comparação com o levantamento anterior. Foi o crescimento mais expressivo entre os principais nomes da disputa.

Um dado que chama atenção nessa rodada é a queda da indecisão. O total de indecisos caiu de 16% para 11%, enquanto os votos brancos, nulos ou de quem não pretende votar recuaram de 13% para 9%.

O instituto trabalhou com dois cenários diferentes: na pesquisa espontânea, os entrevistados precisam citar um nome de cabeça, sem ver a lista de candidatos. Nessa rodada, 56% não souberam mencionar nenhum candidato, uma melhora em relação aos 63% da pesquisa anterior.

A Quaest ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-02596/2026.

Como funciona a eleição para o Senado no Distrito Federal?

A disputa pelo Senado em 2026 tem uma particularidade que costuma gerar dúvida entre os eleitores. Neste ano, cada estado e o Distrito Federal vão eleger dois senadores, já que a eleição renova 54 das 81 cadeiras da Casa, o equivalente a dois terços do total.

Isso significa que cada eleitor precisa escolher dois candidatos diferentes na urna eletrônica, um para cada vaga em disputa.

Não é possível votar duas vezes no mesmo nome. Se o eleitor repetir o número de um candidato nas duas etapas, a urna anula automaticamente o segundo voto.

A eleição para o Senado segue o sistema majoritário, em turno único. Vencem as duas vagas os candidatos mais votados no estado ou no Distrito Federal, sem necessidade de segundo turno e sem cálculo proporcional entre partidos.

O primeiro turno das Eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro, um domingo, com votação das 8h às 17h no horário de Brasília.