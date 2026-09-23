Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI
Apresentado por SANTANDER EMPRESAS

De montador de móveis a gestor, ele prepara empresa para faturar R$ 4 milhões

História da AC Móveis mostra como conhecer a rotina da empresa ajuda a identificar os desafios que precisam ser resolvidos antes de uma nova fase de crescimento

AC Móveis: empresa faturou R$ 2,1 milhões no primeiro semestre de 2026 e prepara nova expansão (Germano Lüders/Divulgação)

AC Móveis: empresa faturou R$ 2,1 milhões no primeiro semestre de 2026 e prepara nova expansão (Germano Lüders/Divulgação)

Exame Brand Solutions
Exame Brand Solutions

Exame Brand Solutions

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17h58.

Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 18h00.

Priorizar nos meus resultados Google

Em quatro anos, a AC Móveis saiu de um faturamento de R$ 500 mil no primeiro ano para R$ 2,1 milhões apenas no primeiro semestre de 2026. O avanço criou uma situação pouco intuitiva: a empresa tem espaço para vender mais, mas seus fundadores evitam acelerar o comercial antes de ter certeza de que a operação conseguirá acompanhar.

O faturamento, sozinho, não mostra esse tipo de obstáculo. Para entender o que limita o crescimento de uma empresa, é preciso olhar também para a rotina, os processos e as decisões que ainda dependem diretamente dos donos.

Na AC Móveis, esse percurso começa no primeiro contato com o cliente e passa pela conferência das medidas, produção no Sul do país, logística e montagem. Fundada por Henrique Borges e Andressa de Carvalho, a empresa começou em Suzano, na Grande São Paulo, e hoje está em Perdizes, na zona oeste da capital. Recebe projetos de arquitetos ou desenvolve propostas diretamente para os clientes, trabalha com uma fábrica parceira e coordena todas as etapas até a instalação.

Os contratos variam de R$ 150 mil a R$ 750 mil. O próximo passo é avançar para projetos acima de R$ 1 milhão, o que exige uma estrutura menos dependente dos fundadores.

O crescimento visto por dentro

Borges começou na montagem, aprendeu a fazer fretes, passou pela área de projetos e chegou às vendas. Agora, diz estar diante de uma nova mudança de função: deixar a execução para se dedicar à gestão.

Hoje, concentra as áreas comercial, administrativa e financeira. Andressa lidera os projetos e participa de etapas críticas da entrega, como a conferência das medidas antes de o pedido seguir para a fábrica. Em contratos de alto valor, um erro nessa fase pode afetar custos, prazos e a relação com o cliente.

A maior parte dos novos negócios chega por indicação, grupos de relacionamento e parcerias com arquitetos. Borges afirma que poderia buscar mais clientes, mas teme gerar uma demanda acima da capacidade da equipe.

“Meu maior desafio hoje é continuar crescendo, mas não destruir a gente, não destruir o casamento, não destruir quem nós somos”, diz.

O dilema da AC Móveis é comum em empresas que entram em uma nova fase de expansão: vender mais deixa de ser o único desafio. Estrutura, equipe, divisão de responsabilidades e controle financeiro passam a ter peso maior nas decisões.

Com tudo em um só lugar, o empreendedor ganha mais clareza, organização e tranquilidade para decidir. “Conheci um pouco da história de vocês, uma empresa que saiu de Suzano e veio para São Paulo, em um crescimento bem significativo. É nessas horas que a empresa percebe que o único desafio não é só vender. Agora, tem também o desafio de acompanhar e fazer a gestão”, afirma Catelan.

AC Móveis: com contratos de até R$ 750 mil, empresa se prepara para projetos acima de R$ 1 milhão (Germano Lüders/Divulgação)

Quando os números ganham contexto

Na AC Móveis, a expansão também trouxe um desafio financeiro. Henrique estima uma margem de lucro de 25%, mas reconhece que o cálculo ainda não considera um pró-labore definido para ele e Andressa. As informações estão distribuídas entre cadernos, planilhas e uma nova ferramenta em implantação.

Com mais projetos em andamento, acompanhar o caixa ficou mais complexo. “Um dia você tem R$ 500 mil na conta, outro dia tem R$ 1 milhão, outro está com R$ 150 mil. Você pensa: ‘Meu Deus, para onde vai esse dinheiro?’”, afirma Borges.

Sem separar as finanças pessoais das empresariais e registrar o pró-labore dos fundadores, a margem pode parecer maior do que realmente é. A falta de uma visão consolidada também dificulta decisões como contratar um profissional mais experiente, investir em tecnologia ou abrir um novo showroom.

Nesse contexto, a ferramenta de Gestão Financeira disponível aos clientes do Santander Empresas reúne entradas, saídas e compromissos futuros, integra dados de contas mantidas em outras instituições e permite projetar o fluxo de caixa por até 12 meses. Com todas as informações em um só lugar, o empreendedor ganha mais clareza, organização e segurança para planejar o crescimento e tomar decisões.

Para a AC Móveis, isso envolve responder a questões práticas: há recursos para ampliar o espaço sem comprometer as entregas? Qual seria o impacto de uma nova contratação? Quanto pode ser reinvestido? A margem estimada permanece a mesma quando todos os custos entram na conta?

O atendimento também combina canais digitais e a atuação do gerente, que acompanha de perto as necessidades da empresa. O Santander Empresas oferece atendimento especializado para pessoas jurídicas por WhatsApp e chat no aplicativo até as 22h, além do contato com o gerente para discutir necessidades financeiras e outros desafios do negócio.

Antes do próximo investimento

Na AC Móveis, a expansão passa por dinheiro, mas também por capacitação. Borges quer deixar de atuar em várias etapas ao mesmo tempo e se preparar para assumir a gestão. A equipe precisa ganhar autonomia para que novos contratos não ampliem a sobrecarga dos fundadores.

Uma das possibilidades apresentadas foi o Programa Avançar, plataforma com cursos sobre liderança, marketing, inteligência artificial, finanças e organização do tempo. O conteúdo também está disponível para não clientes e pode ser usado na formação dos funcionários.

O crédito permanece no horizonte. Henrique considera abrir um showroom, investir em tecnologia e atualizar equipamentos. Antes, porém, quer compreender melhor os custos fixos e variáveis, os impostos, as despesas com fábrica e montagem e a margem efetiva de cada projeto.

“Quero ter tranquilidade para bater os olhos e falar: ‘Esse é o caminho, estamos fazendo certo’”, afirma.

A AC Móveis começou 2026 com a expectativa de faturar R$ 3 milhões. Depois de alcançar R$ 2,1 milhões no primeiro semestre, passou a trabalhar com a possibilidade de chegar a pelo menos R$ 4 milhões no ano.

Para isso, a empresa terá de fazer a gestão avançar no mesmo ritmo das vendas — com números mais organizados, responsabilidades bem definidas e uma equipe capaz de assumir parte das decisões que hoje ainda passam pelos fundadores.

Assista ao episódio completo do Choque de Gestão e conheça a história da AC Móveis

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Negócios

Como os medidores inteligentes estão transformando a forma de acompanhar o consumo de energia

'Grandes ideias morrem no excesso de aprovação': o dilema das marcas na era da comunidade

Como a Omie usa IA para resolver 8 em cada 10 atendimentos

Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais reconhece empresas que levam Brasil ao mundo

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Quaest: Paes lidera com 36% no Rio, mas diferença para Ruas cai

Mercados

Ibovespa cai 0,86% e dólar dispara 1,28% com pressão externa e eleição

Esporte

Dallas Cowboys utilizará CT do Flamengo, e gramado rubro-negro recebe elogios: 'Excelente'

Apresentado por CPFL

Como os medidores inteligentes estão transformando a forma de acompanhar o consumo de energia