Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Distrito Federal?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, o Distrito Federal tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pela ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), Izalci Lucas (PL) e Leila Barros (PDT).

No último pleito eleitoral, Damares Alves foi eleita. Ela concorreu contra Flávia Arruda (PL) e Rosilene Corrêa (PT).

A senadora ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Izalci Lucas e Leila Barros devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas do Distrito Federal no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Distrito Federal, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Distrito Federal ao Senado:

Bia Kicis (PL)

Deputada federal em exercício, Bia Kicis é uma das principais representantes do bolsonarismo no Congresso Nacional. Procuradora aposentada do Distrito Federal, ganhou projeção nacional durante o governo de Jair Bolsonaro.

Erika Kokay (PT)

Deputada federal e ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Erika Kokay está entre os nomes históricos do PT no Distrito Federal. Já foi deputada distrital e atua principalmente em pautas ligadas aos direitos humanos, saúde pública e defesa dos servidores públicos.

Ibaneis Rocha (MDB)

Governador do Distrito Federal desde 2019, Ibaneis Rocha está em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderá disputar novamente o Palácio do Buriti em 2026. Advogado, é apontado como um dos principais nomes para a disputa ao Senado.

Leila do Vôlei (PDT)

Ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, Leila entrou para a política após atuar como secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Eleita senadora em 2018, deve disputar a reeleição em 2026. No Senado, tem atuação voltada principalmente para pautas relacionadas ao esporte, educação e direitos das mulheres.

Michelle Bolsonaro (PL)

Ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro é considerada um dos principais nomes da direita para a disputa ao Senado no Distrito Federal. Esposa de Jair Bolsonaro, ampliou sua presença política após o fim do governo do marido e participa ativamente de agendas do partido pelo país.

Reguffe (Solidariedade)

Jornalista de formação, Reguffe foi deputado distrital, deputado federal e senador pelo Distrito Federal entre 2015 e 2023. Ficou conhecido por adotar discurso de combate a privilégios na política e por abrir mão de benefícios parlamentares durante os mandatos.

Sebastião Coelho (Novo)

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Sebastião Coelho ganhou projeção nacional nos últimos anos por manifestações públicas em defesa de investigados nos atos de 8 de janeiro e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).