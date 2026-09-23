Pesquisa Quaest em PE: Marília Arraes tem 14%, Humberto 14% e Mendonça 10% em disputado pelo Senado

Na comparação com a pesquisa anterior, Marília passou de 17% para 18% (Jefferson RudyAgência Senado)
Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17h50.
Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 17h52.
RESUMO | Pesquisa Quaest mostra Marília Arraes (PDT) com 18% das intenções de voto na disputa pelo Senado em Pernambuco, seguida por Humberto Costa (PT), com 14%. Mendonça Filho (PL) tem 10% e Eduardo da Fonte (PP), 8%. O levantamento aponta ainda queda dos indecisos, de 27% para 21%.
A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra Marília Arraes (PDT) na liderança da disputa pelo Senado em Pernambuco, com 18% das intenções de voto. Na sequência aparecem Humberto Costa (PT), com 14%, Mendonça Filho (PL), com 10%, e Eduardo da Fonte (PP), com 8%.
O levantamento considera a soma das menções dos eleitores para as duas vagas que estarão em disputa no Estado em 2026. Cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes.
Na comparação com a pesquisa anterior, Marília passou de 17% para 18%. Humberto Costa manteve 14%, enquanto Mendonça Filho oscilou de 11% para 10%. Eduardo da Fonte foi de 7% para 8%.
O levantamento da Quaest entrevistou 1.302 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.
Quem lidera a disputa pelo Senado em Pernambuco?
Marília Arraes (PDT), com 18% das intenções de voto.
Quem aparece em seguida na pesquisa?
Humberto Costa (PT) tem 14%, Mendonça Filho (PL), 10%, e Eduardo da Fonte (PP), 8%.
Quantos senadores serão eleitos em Pernambuco em 2026?
Dois senadores serão eleitos em cada estado e no Distrito Federal. Ao todo, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado.
Quantos eleitores ainda estão indecisos?
Na pesquisa estimulada, 21% dos entrevistados estão indecisos. Na pesquisa anterior, eram 27%.
Quando foi realizada a pesquisa?
A Quaest entrevistou 1.302 pessoas entre 19 e 22 de setembro.
Qual é a margem de erro da pesquisa?
A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.