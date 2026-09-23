Pesquisa Quaest em PE: Marília Arraes tem 14%, Humberto 14% e Mendonça 10% em disputado pelo Senado

RESUMO | Pesquisa Quaest mostra Marília Arraes (PDT) com 18% das intenções de voto na disputa pelo Senado em Pernambuco, seguida por Humberto Costa (PT), com 14%. Mendonça Filho (PL) tem 10% e Eduardo da Fonte (PP), 8%. O levantamento aponta ainda queda dos indecisos, de 27% para 21%.

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra Marília Arraes (PDT) na liderança da disputa pelo Senado em Pernambuco, com 18% das intenções de voto. Na sequência aparecem Humberto Costa (PT), com 14%, Mendonça Filho (PL), com 10%, e Eduardo da Fonte (PP), com 8%.

O levantamento considera a soma das menções dos eleitores para as duas vagas que estarão em disputa no Estado em 2026. Cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes.

Na comparação com a pesquisa anterior, Marília passou de 17% para 18%. Humberto Costa manteve 14%, enquanto Mendonça Filho oscilou de 11% para 10%. Eduardo da Fonte foi de 7% para 8%.

Marília Arraes (PDT): 18% (eram 17% em 8 de setembro);

18% (eram 17% em 8 de setembro); Humberto Costa (PT): 14% (eram 14%);

14% (eram 14%); Mendonça Filho (PL): 10% (eram 11%);

10% (eram 11%); Eduardo da Fonte (PP): 8% (eram 7%);

8% (eram 7%); Túlio Gadêlha (PSD): 4% (eram 4%);

4% (eram 4%); Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%);

1% (era 1%); Carlos Sant'anna (Novo): 1% (era 1%);

1% (era 1%); Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 0%);

1% (era 0%); Samuel Timoteo (UP): 1% (era 0%);

1% (era 0%); Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Indecisos: 21% (eram 27%);

21% (eram 27%); Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%).

O levantamento da Quaest entrevistou 1.302 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

Quem lidera a disputa pelo Senado em Pernambuco?

Marília Arraes (PDT), com 18% das intenções de voto.

Quem aparece em seguida na pesquisa?

Humberto Costa (PT) tem 14%, Mendonça Filho (PL), 10%, e Eduardo da Fonte (PP), 8%.

Quantos senadores serão eleitos em Pernambuco em 2026?

Dois senadores serão eleitos em cada estado e no Distrito Federal. Ao todo, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado.

Quantos eleitores ainda estão indecisos?

Na pesquisa estimulada, 21% dos entrevistados estão indecisos. Na pesquisa anterior, eram 27%.

Quando foi realizada a pesquisa?

A Quaest entrevistou 1.302 pessoas entre 19 e 22 de setembro.

Qual é a margem de erro da pesquisa?

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.