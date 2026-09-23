Paes e Ruas: No confronto entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, o candidato do PSD aparece com 44%, contra 31% do candidato do PL (Agência Senado/Alerj/montagem/Reprodução)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17h54.
A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 36% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 23%, reduzindo a diferença entre os dois candidatos para 13 pontos percentuais. O levantamento também testou cenários de segundo turno e mostrou Paes à frente nas duas simulações apresentadas.
A disputa pelo governo do Rio de Janeiro tem Eduardo Paes (PSD) na liderança, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.
Paes aparece com 36% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Douglas Ruas (PL) registra 23%, uma diferença de 13 pontos percentuais entre os dois candidatos.
O levantamento mostra que Paes oscilou de 39% para 36% em relação à pesquisa anterior, divulgada em 8 de setembro. Já Douglas Ruas passou de 18% para 23% no mesmo período.
A diferença entre os dois principais candidatos caiu de 21 para 13 pontos percentuais na comparação com a rodada anterior da Quaest.
Entre os demais nomes, Garotinho (Republicanos) aparece com 8% das intenções de voto, mas teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Na sequência estão William Siri (PSOL), Juliete Pantoja (UP), Cyro Garcia (PSTU), Coronel Busnello (Missão) e André Marinho (Novo), todos com 1%.
Luan Monteiro (PCO) aparece com 0%. Os eleitores indecisos representam 16%, enquanto 12% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer.
A Quaest também apresentou um segundo cenário estimulado sem a presença de Garotinho, que aguarda recurso após ter a candidatura indeferida.
Nessa simulação, Eduardo Paes aparece com 38%, enquanto Douglas Ruas registra 25%. Entre os demais candidatos testados, William Siri aparece com 2%, e Coronel Busnello, André Marinho, Cyro Garcia e Juliete Pantoja têm 1% cada.
Os indecisos somam 17%, e os votos brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar representam 13%.
Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, 60% afirmaram não saber em quem votar. O percentual era de 64% na pesquisa divulgada em 8 de setembro.
Eduardo Paes aparece com 20% das citações espontâneas, seguido por Douglas Ruas, com 13%, e Garotinho, com 3%.
A pesquisa simulou dois cenários de segundo turno para o governo do Rio de Janeiro. No confronto entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, o candidato do PSD aparece com 44%, contra 31% do candidato do PL.
Nesse cenário, os votos brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 14%, enquanto 11% permanecem indecisos. Na pesquisa anterior, Paes tinha 52% e Douglas Ruas, 26%.
No cenário entre Eduardo Paes e Garotinho, o atual prefeito do Rio aparece com 49%, enquanto o candidato do Republicanos registra 18%. Brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 22%, e indecisos representam 11%.Nos dois cenários de segundo turno testados pela Quaest, Eduardo Paes aparece numericamente à frente dos adversários avaliados.
A pesquisa foi contratada pela Globo e ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.
Eduardo Paes (PSD) aparece com 36% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.
Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 23% das intenções de voto.
A diferença entre os dois candidatos passou de 21 pontos percentuais na pesquisa anterior para 13 pontos percentuais no levantamento divulgado em 23 de setembro.
Na pesquisa espontânea, 60% dos entrevistados não souberam indicar candidato. Eduardo Paes teve 20% das citações e Douglas Ruas, 13%.
A pesquisa ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro.
A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.