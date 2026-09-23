RESUMO ＋ A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 36% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 23%, reduzindo a diferença entre os dois candidatos para 13 pontos percentuais. O levantamento também testou cenários de segundo turno e mostrou Paes à frente nas duas simulações apresentadas.

A disputa pelo governo do Rio de Janeiro tem Eduardo Paes (PSD) na liderança, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.

Paes aparece com 36% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Douglas Ruas (PL) registra 23%, uma diferença de 13 pontos percentuais entre os dois candidatos.

O levantamento mostra que Paes oscilou de 39% para 36% em relação à pesquisa anterior, divulgada em 8 de setembro. Já Douglas Ruas passou de 18% para 23% no mesmo período.

A diferença entre os dois principais candidatos caiu de 21 para 13 pontos percentuais na comparação com a rodada anterior da Quaest.

Entre os demais nomes, Garotinho (Republicanos) aparece com 8% das intenções de voto, mas teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Na sequência estão William Siri (PSOL), Juliete Pantoja (UP), Cyro Garcia (PSTU), Coronel Busnello (Missão) e André Marinho (Novo), todos com 1%.

Luan Monteiro (PCO) aparece com 0%. Os eleitores indecisos representam 16%, enquanto 12% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer.

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Cenário sem Garotinho

A Quaest também apresentou um segundo cenário estimulado sem a presença de Garotinho, que aguarda recurso após ter a candidatura indeferida.

Nessa simulação, Eduardo Paes aparece com 38%, enquanto Douglas Ruas registra 25%. Entre os demais candidatos testados, William Siri aparece com 2%, e Coronel Busnello, André Marinho, Cyro Garcia e Juliete Pantoja têm 1% cada.

Os indecisos somam 17%, e os votos brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar representam 13%.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, 60% afirmaram não saber em quem votar. O percentual era de 64% na pesquisa divulgada em 8 de setembro.

Eduardo Paes aparece com 20% das citações espontâneas, seguido por Douglas Ruas, com 13%, e Garotinho, com 3%.

Segundo turno: Quaest testa dois cenários

A pesquisa simulou dois cenários de segundo turno para o governo do Rio de Janeiro. No confronto entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, o candidato do PSD aparece com 44%, contra 31% do candidato do PL.

Nesse cenário, os votos brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 14%, enquanto 11% permanecem indecisos. Na pesquisa anterior, Paes tinha 52% e Douglas Ruas, 26%.

No cenário entre Eduardo Paes e Garotinho, o atual prefeito do Rio aparece com 49%, enquanto o candidato do Republicanos registra 18%. Brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 22%, e indecisos representam 11%.

Nos dois cenários de segundo turno testados pela Quaest, Eduardo Paes aparece numericamente à frente dos adversários avaliados.

A pesquisa foi contratada pela Globo e ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.