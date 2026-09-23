Aula em 4 etapas e 10 horas de inglês por semana: o método que levou alunos de Cuiabá a Harvard

RESUMO | O Colégio Ibero Americano, em Cuiabá, organiza as aulas em quatro etapas de um material didático próprio, o CIA4Ways, com turmas de até 20 alunos, período integral e 10 horas semanais de inglês. Em 2026, formandos da escola foram aprovados em Harvard, Stanford, UCLA e Insper. A escola também teve a maior média do ENEM em Mato Grosso em 2025, com 701 pontos.

Paloma Dierings Côrtes terminou o Ensino Médio em Cuiabá com duas aprovações que poucos brasileiros conseguem no mesmo ano: Harvard, em Molecular and Cellular Biology, e Stanford, em Neuroscience. Ela é formanda do Colégio Ibero Americano, no bairro Porto, uma escola que trabalha com no máximo 20 alunos por turma e usa um método próprio de ensino.

A colega de turma Isabella Schneider recebeu uma bolsa de US$ 256 mil para cursar Biomedical Engineering na University of Miami. Felipe Yuji Yamaguti Dias foi aprovado em Ciência da Computação em universidades dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália, e também no Insper.

Por trás dessas trajetórias está uma rotina que a escola montou ao longo de quase 40 anos: período integral, 10 horas semanais de inglês e aulas organizadas em quatro etapas, nas quais o aluno só termina o conteúdo quando consegue produzir algo com ele.

"O resultado não é o ponto de partida do nosso trabalho; é consequência dele", diz Lenize Moura, fundadora do colégio.

Uma aula em quatro etapas

O método tem nome e material próprios. O CIA4Ways divide cada conteúdo em quatro movimentos: Preparação, Problema, Prática e Produção.

Na Preparação, o aluno ativa o que já sabe sobre o tema. No Problema, recebe um desafio que dá sentido ao conteúdo. Na Prática, testa caminhos, erra e ajusta. Na Produção, precisa comunicar e materializar o que aprendeu, seja num texto, numa apresentação ou num trabalho.

A base teórica é o sociointeracionismo, linha pedagógica segundo a qual o aluno aprende construindo o conhecimento de forma ativa, em interação com colegas e professores. Na leitura da escola, toda disciplina funciona também como um exercício de comunicação: o estudante precisa apresentar hipóteses, argumentos e propostas, por escrito e oralmente.

É o mesmo tipo de exigência que aparece numa redação de vestibular, numa entrevista de admissão ou numa sala de aula universitária.

Avaliar o raciocínio, e não a memória

No CIA4Ways, saber um conteúdo não significa conseguir repeti-lo. O aluno precisa usar o conhecimento diante de um problema, analisar informações, justificar uma escolha e chegar a uma resposta própria.

Por isso a avaliação acompanha todas as etapas. O professor diagnostica o que o aluno já sabe na Preparação, observa o raciocínio na Prática e verifica na Produção o que ele consegue de fato fazer.

A escola aponta o efeito disso no relatório do ENEM 2025. Em Matemática, os alunos registraram 97% de proficiência na análise de variação de grandezas para construir argumentos, 95% na avaliação de propostas de intervenção com base em conhecimentos numéricos e 90% na leitura de gráficos e tabelas. São habilidades de interpretação, que dependem pouco de decorar fórmulas.

O dia inteiro na escola, sem segunda jornada em casa

O período integral acompanha a escola desde a fundação, e ela afirma ter sido pioneira nesse modelo em Mato Grosso. No Ensino Médio, a preparação para o ENEM e os vestibulares acontece dentro do horário escolar, e não depois dele.

Simulados, revisões, análise de erros, monitorias e grupos de estudo ocupam a rotina junto com as aulas regulares, sempre com professores por perto. Quem quiser pode se dedicar a olimpíadas acadêmicas, mostras de iniciação científica e desafios de empreendedorismo.

A intenção é que o aluno não leve uma segunda jornada de estudos para casa e preserve esse tempo para a família, o esporte e o descanso.

Os simulados funcionam como diagnóstico. Em vez de olhar só a nota final, a equipe analisa o desempenho por área e por habilidade para descobrir onde estão os maiores ganhos possíveis. Quando aparece uma dificuldade específica, ela é trabalhada na própria rotina escolar, com metas definidas de acordo com o objetivo de cada aluno.

Neurociência e Direito em inglês no Ensino Médio

O inglês entra cedo e fica muito tempo: são oito anos consecutivos com 10 horas semanais. Com o tempo, o idioma deixa de ser disciplina e vira ferramenta de estudo.

No Ensino Médio, parte do conteúdo chega em módulos de nível universitário ministrados em inglês, como Neuroscience, Entrepreneurship, Management, Law e Microbiology. Essa formação se conecta à preparação para o SAT, o exame usado na admissão de universidades americanas, e às candidaturas no exterior. Segundo a escola, todos os formandos saem aptos a prestar exames de certificação internacional.

A ideia de uma escola de dia inteiro, com esporte e arte, vem da experiência da própria fundadora. Carioca, Lenize estudou numa escola metodista americana no Rio de Janeiro. Quando se casou e se mudou para Cuiabá, não encontrou nada parecido na cidade.

"Assim surgiu a ideia de fazer o que eu não encontrava", diz. A escola abriu em 1988 como Escola Cisne Encantado e adotou o nome atual em 1992. O programa bilíngue veio depois, como extensão da mesma proposta.

Três formandos, três caminhos

As trajetórias da turma de 2026 mostram como o método se traduz em escolhas diferentes.

Paloma, a aprovada em Harvard e Stanford, também entrou em UCLA, Amherst College e RIT, e recebeu rotas de acesso a universidades britânicas como King's College London. No Brasil, passou em Biomedicina na UFCSPA, em Porto Alegre.

Isabella teve a bolsa na University of Miami cobrindo integralmente a anuidade dos quatro anos de curso. No Brasil, foi aprovada em Medicina e em Engenharia Biomédica.

Felipe usou o resultado do SAT para entrar no Insper, em Ciência da Computação. Segundo a escola, foi o único aprovado por essa via no curso em 2026. No exterior, somou aprovações em Computer Science na NYU London, na Arizona State University e na University of Sydney.

Outros colegas ficaram no Brasil. Isabela Mesquita conquistou o primeiro lugar em Relações Internacionais na ESPM, e a turma registrou aprovações em Medicina, FGV, Insper, UFMT e Mackenzie. É comum que o aluno acumule várias aprovações e só depois decida o rumo.

O desempenho coletivo aparece no ENEM. A média da escola subiu de 595 pontos em 2021 para 701 em 2025, a maior de Mato Grosso pelo segundo ano seguido, segundo dados do Inep. Na Redação, a média foi de 875,3.

"Queremos formar alunos que saibam pensar, investigar, argumentar e fazer escolhas com autonomia", diz Lenize.

Para os formandos do Ibero, a última etapa do método é escolher para onde ir.

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