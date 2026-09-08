Pesquisa Quaest: Cleitinho lidera com 32% e abre 21 pontos sobre Patrus e Kalil

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança da disputa pelo governo de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, com 32% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 8.

O deputado federal Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) aparecem empatados na segunda colocação, com 11% cada.

Na rodada anterior, divulgada em 25 de agosto, Cleitinho tinha 29%, enquanto Patrus registrava 11% e Kalil, 10%. Com os resultados atuais, a diferença entre o líder e os dois adversários que aparecem na sequência passou de 18 para 21 pontos percentuais.

O deputado estadual Mateus Simões (PSD) aparece em quarto lugar, com 8%. Na pesquisa anterior, ele tinha 7%.

Veja os resultados do primeiro turno:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32% — eram 29%

— eram 29% Patrus Ananias (PT): 11% — eram 11%

— eram 11% Alexandre Kalil (PDT): 11% — era 10%

— era 10% Mateus Simões (PSD): 8% — era 7%

— era 7% Flávio Roscoe (PL): 3% — eram 3%

— eram 3% Gabriel (MDB): 3% — eram 5%

— eram 5% Ben Mendes (Missão): 2% — eram 2%

— eram 2% Indira Xavier (UP): 1% — era 0%

— era 0% Professor Túlio Lopes (PCB): 0% — era 1%

— era 1% Henrique Áreas (PCO): 0% — eram 0%

— eram 0% Rafael Duda (PSTU): 0%

Indecisos: 19% — eram 19%

— eram 19% Branco, nulo ou não vai votar: 12% — eram 12%

Intenção de voto espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Cleitinho também aparece na frente, com 16% das intenções de voto. Na rodada anterior, o senador tinha 11%.

Patrus passou de 3% para 4%, enquanto Kalil permaneceu com 2% e Simões, com 1%.

O número de eleitores que ainda não sabem em quem votar caiu de 80% para 73%. Já a parcela que declarou voto branco, nulo ou que não pretende votar passou de 0% para 3%.

Maioria ainda pode mudar de voto

A pesquisa mostra que 59% dos eleitores dizem ter uma escolha definitiva para o primeiro turno, enquanto 41% afirmam que ainda podem mudar de candidato até a eleição, marcada para 4 de outubro.

Entre os candidatos que aparecem nas primeiras posições, Cleitinho e Patrus têm os maiores índices de votos considerados definitivos: 66% dos eleitores de cada um afirmam que a escolha já está consolidada.

Entre os eleitores de Simões, 49% consideram o voto definitivo e 51% dizem que ainda podem mudar. No caso de Kalil, 45% afirmam que a escolha está consolidada, enquanto 54% admitem uma possível mudança.

Rejeição

Alexandre Kalil e Patrus Ananias aparecem com os maiores índices de rejeição na pesquisa. Os dois têm 40% de eleitores que dizem conhecê-los e que não votariam neles.

Como foi feita a pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores com 16 anos ou mais em Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de setembro.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-04716/2026.