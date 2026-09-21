Capacitação é o caminho para mulheres chegarem ao C-level

Uma lista recém-divulgada da Fortune Global 500 mostra que 44 mulheres CEOs lideram apenas 8,8% das empresas da Fortune 500 nos Estados Unidos. No recorte global, o número é ainda mais estreito: mulheres CEOs comandam apenas 24 empresas da lista Global 500, o equivalente a 4,8% das maiores companhias do mundo.

O dado contradiz o que pesquisas de liderança vêm mostrando há anos. Levantamentos indicam que mulheres apresentam qualidades de liderança mais desejadas do que homens e têm desempenho superior em resiliência, autodesenvolvimento, honestidade e integridade.

O ABP-W, da Saint Paul, prepara executivas para a transição rumo a conselhos de administração e cargos de C-level, unindo formação técnica e mentoria com conselheiras atuantes. Inscrições abertas.

O ABP-W, da Saint Paul, prepara executivas para a transição rumo a conselhos de administração e cargos de C-level, unindo formação técnica e mentoria com conselheiras atuantes

O funil aperta nos primeiros dez anos de carreira

Segundo um estudo do LinkedIn, para cada mulher que chega a uma posição de liderança durante sua primeira década de carreira, quase o dobro de homens consegue o mesmo feito no mesmo período. É nesse ponto que a trajetória de muitas profissionais perde ritmo, justamente na fase em que se decide quem vai construir o repertório necessário para chegar ao C-suite mais tarde.

A boa notícia é que esse gargalo não é definitivo. Especialistas em desenvolvimento de carreira apontam a capacitação direcionada como a principal alavanca para reverter essa distância, mesmo depois da marca dos dez anos.

Habilidades específicas pesam mais que currículo genérico

As competências mais exigidas para cargos de C-level incluem gerenciamento de mudanças, experiência de setor, tomada de decisão, pensamento estratégico e capacidade de antecipar cenários.

Programas de qualificação genéricos raramente entregam esse conjunto específico, o que torna a escolha da formação tão decisiva quanto a decisão de se qualificar.

O recorte de tecnologia expõe a distância de forma ainda mais direta. Segundo estudo do Fórum Econômico Mundial em parceria com o LinkedIn, mulheres detêm apenas 36% dos diplomas em áreas STEM e representam 25% da força de trabalho nesses campos.

Entre profissionais de inteligência artificial, a presença feminina cai para 22%, e para 12% entre especialistas em aprendizado de máquina.

Nos primeiros 10 anos de carreira, o dobro de homens já vira líder. O ABP-W forma o repertório que fecha essa distância. Garanta sua vaga

Mentoria fecha o que a sala de aula não fecha sozinha

Mentoria no ambiente de trabalho segue como uma das iniciativas mais eficazes de desenvolvimento de carreira, mas mulheres costumam receber menos indicação e menos apadrinhamento do que homens em posições equivalentes.

Programas que combinam capacitação técnica com mentoria estruturada, incluindo referências femininas já presentes no board, tendem a compensar essa lacuna de forma mais consistente do que qualquer curso isolado.

Isso porque a chegada ao conselho não depende só de conhecimento técnico. Depende também de repertório para tomar decisões coletivas, construir relacionamento com pares e sustentar posição em ambientes historicamente dominados por homens, competências raramente ensinadas em formações genéricas de liderança.

Capacitação sozinha não fecha o gap do C-level. O ABP-W une formação estratégica a mentoria com conselheiras que já ocupam essas cadeiras. Garanta sua vaga