Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro e Lula empatam no 1º turno em São Paulo

A corrida presidencial para 2026 registra empate técnico no primeiro turno entre os eleitores de São Paulo, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 25. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 38% das intenções de voto, contra 36% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, de 2,3 pontos, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes, Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas registrou a candidutura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pontua com 6%. Ele é seguido por Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 3% das intenções de voto.

O ex-governador Romeu Zema (Novo) atinge 2%, enquanto Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) registram 1% e 0%, respectivamente. Votos nulos ou em nenhum somam 5%, mesmo índice dos que não sabem.

Em uma simulação de confronto direto no segundo turno, Flávio Bolsonaro desgarra e lidera a disputa no estado com 48% da preferência do eleitorado paulista. O presidente Lula alcança 41%, configurando uma diferença de sete pontos, fora da margem de erro. Os eleitores que declaram voto em nenhum deles saltam para 10%, enquanto os indecisos representam 1%.

Rejeição a Lula e avaliação do governo federal

A atual gestão executiva enfrenta forte resistência no estado. A desaprovação da Presidência da República chega a 57%, contra 40% que aprovam e 3% que não souberam avaliar. Na análise específica de Lula, 41% consideram o trabalho do governo péssimo e 11% como ruim. A avaliação positiva soma 31%.

Na rejeição estimulada múltipla para a eleição presidencial, Lula lidera com 48% de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro concentra 40% de rejeição na sequência. Entre os demais candidatos testados, Pablo Marçal é rejeitado por 15% e Renan Santos por 9% dos entrevistados.

Recortes demográficos

O desempenho dos dois principais líderes é fortemente tracionado por nichos demográficos. Flávio Bolsonaro avança de forma expressiva entre os evangélicos, estrato no qual atinge 55% das intenções de voto no primeiro turno. Lula sofre um recuo neste mesmo grupo, registrando 22%.

Por outro lado, o atual presidente encontra seu melhor desempenho entre os eleitores com 60 anos ou mais, marcando 48% da preferência. Lula também apresenta uma disparidade de gênero: recua entre o público masculino, onde registra 29%, contra 43% obtidos por Flávio Bolsonaro no mesmo segmento.

A pesquisa GERP entrevistou 1.800 eleitores entre 19 e 24 de agosto, por meio de sistema telefônico assistido por computador. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo SP-01477/2026.