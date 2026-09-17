Eleições: maioria afirma que maior desgate atinge Lula (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07h00.
Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 07h07.
O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera o primeiro turno com 44,1% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 41,7%, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17.
O cenário de primeiro turno estimulado mostra a polarização cristalizada na preferência do eleitorado. Entre os demais nomes, Renan Santos (Missão) tem 5,1% e o escritor Augusto Cury (Avante), 3,5%.
Na sequência, aparecem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 1,7%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 1,1%, e Samara (UP) com 0,7%. Os demais nomes não pontuam. Brancos e nulos somam 1,6%, enquanto 0,5% não souberam responder.
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada na quarta-feira, 9, Flávio cresceu 4,5 pontos percentuais. Lula teve uma variação negativa de 0,5 ponto percentual, dentro da margem de erro.
A diferença entre o petista e o senador do PL caiu de 7,5 pontos para apenas 2,4 pontos.
Essa é a primeira pesquisa do instituto divulgada após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisou uma possível investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por mensagens com oex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão foi suspensa após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.
O detalhamento do eleitorado evidencia as bases de sustentação de cada candidato. O petista garante vantagem competitiva entre as mulheres, onde marca 52,7% das intenções, e no Nordeste, sua fortaleza histórica, alcançando 57,2% da preferência. Lula também vai melhor na faixa de renda até dois salários mínimos (40,4%).
Por outro lado, Flávio Bolsonaro consolida sua força nos estratos conservadores e de maior renda. O senador fluminense lidera entre os evangélicos (62,7%) e atinge seu melhor desempenho regional no Norte (63%) e no Centro-Oeste (46,3%), além de dominar o eleitorado masculino com 49,3%.
No confronto direto mais competitivo para um eventual segundo turno, o cenário mostra um empate técnico no limite da margem de erro. Flávio Bolsonaro pontua com 47,2%, enquanto Lula registra 46,8%. Os votos brancos e nulos chegam a 6% nesta simulação.
Em outras disputas testadas pelo instituto, o atual presidente vence os adversários. Contra Zema, Lula lidera com 46,3% contra 43,7% do ex-governador mineiro. O petista também bate Caiado por 46% a 41,7%, Augusto Cury por 45,6% a 37,8% e supera Renan Santos por 46,1% a 29,7%.
Os dois líderes da corrida eleitoral também concentram as maiores taxas de resistência entre os eleitores. Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 52% apontam o nome de Lula, enquanto 50,2% indicam Flávio Bolsonaro.
A pesquisa também mediu o desempenho da atual gestão do Executivo. A aprovação do desempenho do presidente Lula atinge 45,4%, contra 53,6% de desaprovação. Na avaliação de governo, 40,9% consideram a administração ótima ou boa, 7,6% regular e 51,5% ruim ou péssima.
O levantamento mediu ainda a percepção pública sobre a crise envolvendo ministros do STF. Para 49,5% dos entrevistados, o episódio prejudica mais Lula, enquanto 20,9% avaliam que o maior desgaste recai sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Outros 14,4% dizem que ambos são prejudicados igualmente.
A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06221/2026.