O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera o primeiro turno com 44,1% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 41,7%, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17.

O cenário de primeiro turno estimulado mostra a polarização cristalizada na preferência do eleitorado. Entre os demais nomes, Renan Santos (Missão) tem 5,1% e o escritor Augusto Cury (Avante), 3,5%.

Na sequência, aparecem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 1,7%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 1,1%, e Samara (UP) com 0,7%. Os demais nomes não pontuam. Brancos e nulos somam 1,6%, enquanto 0,5% não souberam responder.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada na quarta-feira, 9, Flávio cresceu 4,5 pontos percentuais. Lula teve uma variação negativa de 0,5 ponto percentual, dentro da margem de erro.

A diferença entre o petista e o senador do PL caiu de 7,5 pontos para apenas 2,4 pontos.

Essa é a primeira pesquisa do instituto divulgada após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisou uma possível investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por mensagens com oex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão foi suspensa após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

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O detalhamento do eleitorado evidencia as bases de sustentação de cada candidato. O petista garante vantagem competitiva entre as mulheres, onde marca 52,7% das intenções, e no Nordeste, sua fortaleza histórica, alcançando 57,2% da preferência. Lula também vai melhor na faixa de renda até dois salários mínimos (40,4%).

Por outro lado, Flávio Bolsonaro consolida sua força nos estratos conservadores e de maior renda. O senador fluminense lidera entre os evangélicos (62,7%) e atinge seu melhor desempenho regional no Norte (63%) e no Centro-Oeste (46,3%), além de dominar o eleitorado masculino com 49,3%.

Lula e Flávio empatam no 2º turno

No confronto direto mais competitivo para um eventual segundo turno, o cenário mostra um empate técnico no limite da margem de erro. Flávio Bolsonaro pontua com 47,2%, enquanto Lula registra 46,8%. Os votos brancos e nulos chegam a 6% nesta simulação.

Em outras disputas testadas pelo instituto, o atual presidente vence os adversários. Contra Zema, Lula lidera com 46,3% contra 43,7% do ex-governador mineiro. O petista também bate Caiado por 46% a 41,7%, Augusto Cury por 45,6% a 37,8% e supera Renan Santos por 46,1% a 29,7%.

Índices de rejeição e avaliação do atual governo

Os dois líderes da corrida eleitoral também concentram as maiores taxas de resistência entre os eleitores. Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 52% apontam o nome de Lula, enquanto 50,2% indicam Flávio Bolsonaro.

A pesquisa também mediu o desempenho da atual gestão do Executivo. A aprovação do desempenho do presidente Lula atinge 45,4%, contra 53,6% de desaprovação. Na avaliação de governo, 40,9% consideram a administração ótima ou boa, 7,6% regular e 51,5% ruim ou péssima.

O levantamento mediu ainda a percepção pública sobre a crise envolvendo ministros do STF. Para 49,5% dos entrevistados, o episódio prejudica mais Lula, enquanto 20,9% avaliam que o maior desgaste recai sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Outros 14,4% dizem que ambos são prejudicados igualmente.

A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06221/2026.