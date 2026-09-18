Pax/Quaest: 70% dos eleitores dizem que violência aumentou muito nos últimos dois anos

Enquanto o tema da segurança pública domina as campanhas eleitorais de todos os espectros políticos, 70% dos brasileiros em idade de votar afirmam que a violência aumentou muito nos últimos dois anos. O dado é da pesquisa Pax/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 17.

Esta percepção é uniforme entre as diferentes faixas etárias e escolaridades. No entanto, é mais citada entre respondentes que estudaram até o ensino médio (73%), pelos moradores do Sudeste (73%) e pelos eleitores que se identificam com a direita política (80% entre a direita não bolsonarista e 87% entre os bolsonaristas).

Em contrapartida, apenas 55% da esquerda não lulista afirma que a violência aumentou muito, e 25% deste grupo acreditam que ficou igual. Geograficamente, os eleitores do Centro-Oeste também não sentiram tanta mudança. Apenas 58% percebem que aumentou muito, enquanto 23% não sentiram diferença.

Desses 70% que sentiram aumento na violência, 73% acreditam que essa percepção é motivada tanto pela maior incidência de crimes quanto por crimes cada vez mais violentos.

Poder público aquém do necessário

Neste cenário, a pesquisa também mediu a forma com que os brasileiros veem a resposta do poder público sobre o problema. Para 67% dos respondentes, a punição para criminosos tem sido menor.

Na avaliação das forças de segurança e instituições que possuem responsabilidade sobre segurança pública, a instituição com melhor aprovação é a polícia militar de cada estado (45% avaliam o trabalho como positivo). Na sequência vem a Polícia Federal, com 44% de aprovação.

As avaliações predominantemente negativas recaem sobre o governo federal (36% julgam o trabalho negativo) e sobre a Justiça do país (35%).

Apesar da popularidade das forças policiais, 43% acreditam que o trabalho dessas instituições não é positivo no combate às facções criminosas, importante tema de discussão eleitoral e bandeira política. A melhor avaliação da polícia é na captura de foragidos da justiça (38%).

Soluções

A pesquisa também foi questionada sobre algumas soluções para o aumento da criminalidade, muitas propostas por candidatos nas Eleições Gerais de 2026.

A solução mais popular é educação e geração de oportunidades para os jovens, consenso entre 93% dos respondentes. O mesmo índice de eleitores aprova o uso de IA e câmeras de monitoramento integradas às forças policiais.

Entre elas, a medida que menos agrada os eleitores é a restrição de armas de fogo pela população, que possui aprovação de 58% dos entrevistados e reprovação de 39%. Essa restrição é melhor aceita entre as mulheres (62%) do que entre os homens (55%).

Para a eleição dos governadores, 77% dos entrevistados concordam totalmente que os candidatos deveriam incluir uso de IA e novas tecnologias para a segurança pública nos seus planos de governo.

O levantamento Pax/Quaest ouviu 2.004 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 12 e 15 de setembro. O nível de confiança dos resultados é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.