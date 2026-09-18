O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), aparece com 47% das intenções de voto no primeiro turno estimulado da pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 18. Ciro Gomes (PSDB) registra 42%, na segunda posição.

Na sequência, aparecem o delegado Huggo (Missão), com 2%, e Vera Lúcia (Novo), com 1%. Danilo Soares (Democrata), Ieri Braga (PCO), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) somados também chegam a 1%.

Brancos e nulos representam 4% e 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Elmano lidera entre mulheres e jovens

Entre os homens, Elmano registra 43% e Ciro, 47%. Entre as mulheres, Elmano aparece com 50%, enquanto Ciro tem 37%.

Delegado Huggo tem 3% entre os homens e 2% entre as mulheres. Vera Lúcia registra 1% nos homens e 2% nas mulheres.

Entre eleitores de 16 a 34 anos, Elmano tem 50% e Ciro, 41%. Na faixa de 35 a 59 anos, os percentuais são de 46% e 40%, respectivamente.

Entre os eleitores com 60 anos ou mais, Ciro aparece com 48%, contra 41% de Elmano.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, o atual chefe do executivo registra 52% e Ciro, 40%.

Na faixa de dois a cinco salários mínimos, Ciro tem 45% e o petista, 38%. Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, o candidato do PSDB aparece com 53%, contra 29% de Elmano.

Elmano tem 28% na pesquisa espontânea

Quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Elmano de Freitas aparece com 28% e Ciro Gomes, com 24%.

Outros nomes somam 2%, enquanto 6% afirmam que votariam em branco ou nulo. 40% não souberam ou não responderam.

Como fica o segundo turno entre Elmano e Ciro?

Em um eventual segundo turno entre Elmano de Freitas e Ciro Gomes, Ciro aparece com 48% das intenções de voto, contra 45% de Elmano.

Nesse cenário, 4% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo e 3% não souberam ou não responderam.

Rejeição dos candidatos

Na pesquisa de rejeição, Ciro Gomes aparece com 44% e Elmano de Freitas, com 41%. Delegado Huggo tem 29%, Vera Lúcia, 26%, Zé Batista, 23%, e Danilo Soares, 22%.

Serley Leal registra 18%, Ieri Braga, 17%, e os demais candidatos também aparecem abaixo de 20%. 2% não souberam ou não responderam e 2% disseram que poderiam votar em todos.

Aprovação de Elmano

O trabalho de Elmano de Freitas é aprovado por 59% dos entrevistados. Outros 39% desaprovam e 2% não souberam ou não responderam.

Na avaliação da administração, 40% consideram o governo ótimo ou bom, 36% classificam como regular e 22% como ruim ou péssimo. Outros 2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Big Time ouviu 1.600 eleitores do Ceará entre os dias 14 e 17 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no CE-04380/2026.