Paraná Pesquisas: Moro tem 44,7% e Requião, 23%, no 1º turno

O senador Sergio Moro (PL) lidera com vantagem de 21,7 pontos percentuais para o segundo colocado na disputa pelo Palácio Iguaçu, segundo a nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira, 18.

Moro aparece com 44,7% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado estadual Requião Filho (PT), com 23%, e o secretário Sandro Alex (PSD), que marca 19,7%. Os números referem-se ao principal cenário estimulado.

Entre os demais nomes testados, Luiz França pontua com 0,7%, seguido por Doutor Alexandre Salomão e Tayná Miessa, ambos com 0,4%. Adriano Funileiro e Samuel de Mattos marcam 0,3% cada. O contingente de eleitores que votaria em branco, nulo ou em nenhum soma 5,8%, enquanto 4,8% não souberam responder.

Na comparação com os levantamentos anteriores, o cenário paranaense demonstra forte estabilidade na ponta. Sergio Moro oscilou negativamente dentro da margem de erro, passando de 46,1% em agosto para os atuais 44,7%. A estabilidade beneficia o atual líder na consolidação de seu eleitorado.

No mesmo período, Requião Filho também oscilou dentro da margem, indo de 23,4% para 23% em setembro. O único movimento ascendente mais claro foi de Sandro Alex, que avançou numericamente de 16,5% na rodada de agosto para 19,7% na atual pesquisa.

A vantagem do atual senador consolida-se em nichos específicos de renda e comportamento. Moro atinge 50,7% entre os homens e 49% entre os eleitores que declararam ter participado de alguma celebração religiosa nos últimos dez dias. Ele também registra seu pico no grupo de 35 a 44 anos, onde chega a 47,5%.

Por outro lado, Requião Filho encontra seu melhor desempenho entre o público que não frequenta cerimônias religiosas (27,6%) e entre as eleitoras mulheres (26,4%), superando sua média geral no estado. Já Sandro Alex apresenta um perfil de intenção de voto focado em praticantes de atividades religiosas, onde marca 22%.

Rejeição eleitoral e percepção de vitória

No quesito de rejeição eleitoral, o candidato Requião Filho lidera com 37,8% dos eleitores, afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. O atual senador Sergio Moro é rejeitado por 26,6% do eleitorado, enquanto Sandro Alex apresenta o menor desgaste entre os líderes, marcando apenas 12,2% de rejeição.

O levantamento também mediu a expectativa de vitória, independentemente da real intenção de voto do eleitor. Para 50,6% dos entrevistados, Sergio Moro será o vencedor do pleito estadual. Sandro Alex aparece como provável ganhador para 17,6%, seguido de perto por Requião Filho, citado por 15,2%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PR-01022/2026.