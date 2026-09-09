Itaú leva a leilão 121 imóveis com até 85% de desconto; veja ofertas

O Itaú Unibanco colocou 121 imóveis em leilão pela plataforma Zuk, com lances iniciais a partir de R$ 15 mil e descontos que chegam a 85%. O pregão acontece online em 14 de setembro, a partir das 12h (horário de Brasília), e reúne casas, apartamentos, terrenos, lojas, salas comerciais e galpão em diferentes estados brasileiros.

Entre as oportunidades, há imóveis por menos de R$ 20 mil, enquanto o lote mais caro parte de R$ 1,94 milhão. O portfólio inclui desde propriedades de pequeno porte até casas com mais de 500 metros quadrados (m²) de área construída, em 16 estados brasileiros.

Imóveis a partir de R$ 15 mil

O menor lance identificado na relação de imóveis é de R$ 15.360. Trata-se de um apartamento no bairro Parada Lucas, no Rio de Janeiro, com desconto indicado de 85%. O lote 45 será apregoado às 12h22 do dia 14 de setembro.

Outro apartamento, em São Gonçalo (RJ), aparece com lance inicial de R$ 18.160 e desconto indicado de 82%. O lote será leiloado às 12h23 do mesmo dia.

Há ainda terrenos por pouco mais de R$ 20 mil. Em Itaporanga d'Ajuda, em Sergipe, um terreno de 744 m² tem lance inicial de R$ 20.880, enquanto outro, de 774 m², parte de R$ 23.680.

Em Timbaúba, Pernambuco, um terreno de 542,37 m² está anunciado por R$ 26.880. Já em Águas Lindas de Goiás, uma casa de 59,34 m² parte de R$ 34.400.

Entre as opções residenciais, também há uma casa de 81,3 m² em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com lance inicial de R$ 54.960 e desconto indicado de 78%.

Descontos chegam a 85%

Os maiores descontos aparecem, principalmente, entre imóveis de menor valor. Além do apartamento de Parada Lucas, com 85% de desconto, o lote de São Gonçalo tem redução indicada de 82%, enquanto uma casa em Tanguá (RJ), de 157,19 m², parte de R$ 102.480, com desconto de 79%.

Em São Gonçalo, outra casa, no bairro Engenho Pequeno, tem lance inicial de R$ 44.080 e desconto indicado de 70%. Um terreno de 4.386 m² em Eunápolis, na Bahia, aparece por R$ 169.280, com redução de 73%.

Também há ofertas com descontos superiores a 60%. Uma casa de 130 m² em Maracanaú, no Ceará, tem lance inicial de R$ 120.240 e desconto indicado de 61%. Em Fortaleza, uma casa de 100,20 m² no Conjunto Palmeiras parte de R$ 88.480, com desconto indicado de 53%.

Em Gravatá (PE), uma casa de 651,97 m² tem lance inicial de R$ 438 mil e desconto indicado de 69%. Outra casa, de 99 m², em São Gonçalo, aparece por R$ 44.080, com redução de 70%.

Casa de R$ 1,9 milhão é imóvel mais caro

Na outra ponta da lista está uma casa em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. O imóvel, localizado no bairro Itapeti, tem 511,49 m² de área construída, terreno de 897 m² e lance inicial de R$ 1,9 milhão. O desconto indicado na plataforma é de 54%.

Entre os imóveis de maior valor também aparece um apartamento no Tatuapé, em São Paulo, com lance inicial de R$ 937.360. Outro apartamento, no Parque da Mooca, também na capital paulista, parte de R$ 948.880.

Como funciona o leilão do Itaú

O pregão é realizado na modalidade de "maior lance condicional", ou seja, o maior lance não garante automaticamente a compra. A proposta vencedora ainda precisa ser aprovada expressamente pelo vendedor, que pode aceitar ou recusar o lance.

A venda só é considerada efetivada depois da manifestação formal de aceite.

O interessado pode fazer a oferta pela internet, depois de realizar cadastro e habilitação no site da Zuk. O edital estabelece que a habilitação online deve ser feita até às 12h de 14 de setembro. Também é possível enviar proposta escrita ao leiloeiro com pelo menos 24 horas de antecedência.

Os horários do pregão seguem o horário local de São Paulo, que é o mesmo de Brasília.

Pagamento exige atenção

Nem todos os imóveis podem ser parcelados. Quando essa possibilidade estiver prevista na descrição do lote, o interessado deverá informar a forma de pagamento junto com o valor ofertado. O edital destaca que a modalidade de pagamento interfere na aprovação da proposta.

O material de divulgação informa que alguns imóveis podem ser parcelados em até 78 vezes e que determinados lotes oferecem condições específicas para pagamento à vista.

Pelo edital, porém, não são aceitos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), financiamento imobiliário, consórcio ou cartas de crédito para a aquisição.

Imóveis com dívidas, propriedades rurais e imóveis cujo comprador seja ex-proprietário são vendidos somente à vista, salvo a possibilidade prevista para imóveis com dívidas, desde que os respectivos ônus sejam quitados à vista.

A condição específica de cada lote deve ser conferida antes do lance.

Na confirmação da venda, o comprador também deve pagar 5% de comissão ao leiloeiro, além do valor do sinal ou do imóvel, conforme a modalidade escolhida. O pagamento deve ser feito em conta indicada pelo vendedor e dentro do prazo estabelecido no edital.

O que avaliar antes de dar um lance

O edital deixa claro que os imóveis são vendidos no estado físico e documental em que se encontram. Cabe ao comprador analisar previamente as condições de cada propriedade, incluindo eventuais irregularidades, características, conservação e localização.

O comprador assume as providências e despesas necessárias para desocupar imóveis que estejam ocupados, seja por locatários, arrendatários, comodatários ou até invasores.

O comprador também fica responsável por verificar eventuais ações judiciais, restrições de zoneamento e uso do solo, além de outras questões que possam afetar o imóvel.

O próprio edital recomenda consultar toda a documentação disponibilizada no site do leiloeiro e buscar informações complementares antes da decisão de compra.