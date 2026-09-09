O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo a nova pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 9.

Os dois candidatos registram 46% das intenções de voto, em um cenário de aproximação após a redução da vantagem que Lula tinha na rodada anterior.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em agosto, a distância entre os principais nomes testados diminuiu. Lula passou de 48,5% para 46%, uma oscilação negativa dentro da margem de erro da pesquisa.

No mesmo período, o senador do PL passou de 43% para 46%. O movimento reduziu a vantagem que o presidente mantinha na rodada anterior e levou ao cenário de empate numérico nesta edição do levantamento.

A diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro, que era de 5,5 pontos percentuais na pesquisa anterior, deixou de existir nesta rodada, com os dois candidatos registrando 46% das intenções de voto.

No confronto direto entre os dois, os eleitores que afirmam votar em branco ou nulo representam 3,5% da amostra. Outros 4,5% não souberam responder.

No primeiro turno, os dois nomes mais competitivos da disputa eleitoral também aparecem empatados.

Lula empata com Caiado, mas vence Zema, Cury e Renan

O instituto também simulou cenários de segundo turno entre Lula e outros possíveis candidatos da oposição.

Diante do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente aparece à frente com 46% contra 42%. Nesse cenário, votos brancos e nulos somam 6,1%, enquanto 5,9% não souberam responder.

Contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), a vantagem de Lula aumenta. O presidente registra 46% das intenções de voto, enquanto Zema aparece com 38%. Brancos e nulos representam 8,4%, e 7,6% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Nos demais confrontos testados, Lula mantém 46% das intenções de voto. Em uma disputa direta contra Augusto Cury, o adversário aparece com 40,9%. Contra Renan Santos, o resultado é de 46% para Lula e 40,3% para o empresário.

A pesquisa eleitoral Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 4 e 7 de setembro de 2026, por meio de pesquisa telefônica.

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Meio e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07935/2026.