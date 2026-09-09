O ex-governador Mauro Mendes (União) lidera a disputa pelo Senado em Mato Grosso com 55,0% das intenções de voto, segundo pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 9. O resultado coloca Mendes 23,5 pontos percentuais à frente de Janaina Riva (MDB), que aparece na segunda colocação, com 31,5%.

Como Mato Grosso elegerá dois senadores nas eleições de 2026, o levantamento mostra dois cenários dentro da mesma disputa: uma primeira vaga com liderança mais consolidada e uma segunda cadeira ainda em aberto entre diferentes candidatos.

Na disputa pela segunda vaga, Janaina Riva aparece à frente dos demais concorrentes, mas a distância para o grupo seguinte é menor. Zé Medeiros (PL) registra 21,4% das intenções de voto, seguido por Carlos Fávaro (PSD), com 16,6%, e Pedro Taques, com 15,6%.

A diferença entre Zé Medeiros, terceiro colocado na pesquisa, e Pedro Taques, quarto colocado, é de 5,8 pontos percentuais, cenário que mantém a disputa pela segunda cadeira do Senado mais concentrada entre os candidatos do segundo pelotão.

O levantamento também aponta que 6,1% dos entrevistados declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato. O mesmo percentual corresponde aos eleitores que não souberam responder ou não opinaram.

Mauro Mendes amplia vantagem e Janaina Riva oscila dentro da margem

Na comparação com a pesquisa anterior da Paraná Pesquisas, realizada em agosto, Mauro Mendes passou de 52,3% para 55,0% das intenções de voto. Janaina Riva, por outro lado, variou de 33,7% para 31,5%.

As alterações ocorreram dentro da margem de erro do levantamento, de 2,7 pontos percentuais. Por isso, as variações não permitem afirmar crescimento ou queda estatisticamente significativa dos candidatos.

Entre os nomes que disputam a segunda vaga, Zé Medeiros passou de 18,8% para 21,4%, enquanto Carlos Fávaro variou de 14,6% para 16,6%. Pedro Taques passou de 16,5% para 15,6%.

A pesquisa indica que Mauro Mendes mantém a liderança da disputa, enquanto a definição da segunda vaga depende do desempenho de candidatos que aparecem mais próximos entre si no levantamento.

Outros candidatos aparecem com percentuais menores. Galvan registra 3,9%, mesmo índice de Margareth Buzetti (PP). Coronel Darwin tem 3,6%, Professor Nelson Ferreira aparece com 1,3% e Beny Godoy soma 0,7%.

Como cada entrevistado poderia citar até dois candidatos ao Senado, a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

A eleição para o Senado ocorre junto com o primeiro turno das eleições gerais, marcado para domingo, 4 de outubro de 2026.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores de Mato Grosso entre os dias 6 e 8 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais domiciliares e presenciais.

A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MT-01505/2026.