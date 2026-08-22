Datafolha: 30% votam para evitar que outro candidato chegue à Presidência

Três em cada dez eleitores brasileiros afirmam que seu voto para presidente tem como principal objetivo impedir que outro candidato seja eleito. É o que mostra a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, 21.

Segundo o levantamento, 30% dos entrevistados dizem votar com essa intenção, enquanto 61% afirmam escolher seu candidato por considerá-lo o mais preparado para ocupar o cargo.

Entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 23% dizem votar pela reeleição do atual presidente com o objetivo de evitar a vitória de outro candidato. A maior parte, 68%, afirma que a escolha ocorre porque considera Lula o nome mais preparado. Outros 8% deram respostas diferentes e 1% não soube responder.

No grupo de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), 35% dizem votar no atual senador para derrotar outro candidato, enquanto 56% afirmam considerá-lo o mais preparado para o cargo. Outros 7% deram respostas diferentes e 2% não souberam responder.

Voto negativo

O chamado voto negativo também aparece entre os eleitores de candidatos que tentam ocupar espaço fora da polarização principal. Segundo o Datafolha, entre os que declararam voto em Romeu Zema (Novo), 37% afirmam que a intenção é evitar a eleição de outro concorrente. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD), o número é de 31%.

Entre os eleitores de Renan Santos (Missão), 24% dizem ter como objetivo impedir a vitória de outro nome, com margem de erro de 12 pontos.

O levantamento ouviu 2.058 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 18 e 20 de agosto, em 128 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04496/2026.

Maioria já decidiu voto

Apesar do espaço para estratégias baseadas na rejeição ao adversário, a pesquisa indica que a maior parte dos eleitores já considera sua escolha definida. 72% afirmam estar totalmente decididos sobre o voto, enquanto 27% dizem que ainda podem mudar de candidato. Outros 1% não souberam responder.

Entre os eleitores de Lula, o grau de decisão é maior: 82% dizem estar totalmente decididos. No eleitorado de Flávio Bolsonaro, o índice chega a 78%.