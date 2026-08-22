Datafolha: 30% votam para evitar que outro candidato chegue à Presidência

Voto: (RafaPress/Getty Images)
Repórter de Marketing
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 17h52.
Três em cada dez eleitores brasileiros afirmam que seu voto para presidente tem como principal objetivo impedir que outro candidato seja eleito. É o que mostra a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, 21.
Segundo o levantamento, 30% dos entrevistados dizem votar com essa intenção, enquanto 61% afirmam escolher seu candidato por considerá-lo o mais preparado para ocupar o cargo.
Entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 23% dizem votar pela reeleição do atual presidente com o objetivo de evitar a vitória de outro candidato. A maior parte, 68%, afirma que a escolha ocorre porque considera Lula o nome mais preparado. Outros 8% deram respostas diferentes e 1% não soube responder.
No grupo de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), 35% dizem votar no atual senador para derrotar outro candidato, enquanto 56% afirmam considerá-lo o mais preparado para o cargo. Outros 7% deram respostas diferentes e 2% não souberam responder.
O chamado voto negativo também aparece entre os eleitores de candidatos que tentam ocupar espaço fora da polarização principal. Segundo o Datafolha, entre os que declararam voto em Romeu Zema (Novo), 37% afirmam que a intenção é evitar a eleição de outro concorrente. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD), o número é de 31%.
Entre os eleitores de Renan Santos (Missão), 24% dizem ter como objetivo impedir a vitória de outro nome, com margem de erro de 12 pontos.
O levantamento ouviu 2.058 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 18 e 20 de agosto, em 128 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04496/2026.
Apesar do espaço para estratégias baseadas na rejeição ao adversário, a pesquisa indica que a maior parte dos eleitores já considera sua escolha definida. 72% afirmam estar totalmente decididos sobre o voto, enquanto 27% dizem que ainda podem mudar de candidato. Outros 1% não souberam responder.
Entre os eleitores de Lula, o grau de decisão é maior: 82% dizem estar totalmente decididos. No eleitorado de Flávio Bolsonaro, o índice chega a 78%.