Ben Shelton elimina Carlos Alcaraz do US Open em jogo de quase 4h30

Carlos Alcaraz e Ben Shelton: americano venceu o espanhol em cinco sets e avançou à semifinal do US Open (Leonardo MUNOZ / AFP)
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Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08h18.
Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 08h19.
O tenista Ben Shelton eliminou Carlos Alcaraz e avançou à semifinal do US Open 2026 na madrugada desta quarta-feira, 9. O americano venceu o atual campeão por 3 sets a 2 após quatro horas e 28 minutos de partida.
O duelo terminou às 3h33 da manhã em Nova York, no estádio Arthur Ashe, e se tornou o jogo com encerramento mais tardio da história do torneio. O recorde anterior era das quartas de final de 2022, quando Alcaraz derrotou Jannik Sinner em uma partida que acabou às 2h50.
Shelton, de 23 anos, conquistou sua primeira vitória contra um adversário do top 3 do ranking da ATP, após 17 derrotas. O americano também nunca havia vencido Alcaraz, atual número 3 do mundo, nos três confrontos anteriores.
Alcaraz venceu o primeiro set no tie-break, mas Shelton reagiu e dominou as duas parciais seguintes. O espanhol recuperou o ritmo no quarto set, que fechou em 6/1, e levou a decisão para o quinto.
No tie-break decisivo, disputado até dez pontos, Shelton chegou a perder por 5 a 3. Com o apoio da torcida, virou o placar e venceu quatro dos últimos cinco pontos para garantir a classificação.
Alcaraz terminou com 38 bolas vencedoras, contra 34 do americano. O espanhol, porém, cometeu 53 erros não forçados, enquanto Shelton registrou 34.
Shelton enfrenta Frances Tiafoe na sexta-feira, 11, em um duelo entre americanos. Os dois buscam chegar à primeira final de Grand Slam da carreira.
Shelton lidera o confronto direto por 3 a 1. No US Open, cada um venceu uma vez: Shelton levou a melhor nas quartas de final de 2023, e Tiafoe ganhou na terceira rodada de 2024.
Esta é a segunda vez que Shelton chega à semifinal do torneio, após a campanha de 2023. O americano conquistou seu segundo título de Masters 1000 em Montreal no mês passado e soma 13 vitórias em 15 jogos na série de torneios em quadra dura na América do Norte.
Com a campanha em Nova York, Shelton subiu cinco posições e chegou ao quarto lugar do ranking ao vivo da ATP. A posição ainda pode mudar até o fim da competição.
Já Alcaraz disputava seu primeiro torneio após quatro meses afastado por lesão. O espanhol havia perdido apenas um set até as quartas de final e buscava o oitavo título de Grand Slam da carreira.