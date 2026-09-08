Pesquisa BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 45%, no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46% das intenções de voto contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8.

A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos, e configura empate técnico.

Na simulação direta entre os dois, 8% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 1% não souberam ou não responderam.

O resultado mantém o equilíbrio observado na rodada anterior da pesquisa, divulgada em 31 de agosto. Na ocasião, Lula aparecia com 46% e Flávio, com 45%.

Na comparação com a rodada anterior da pesquisa BTG/Nexus, os dois candidatos trocaram de posição numericamente. Flávio passou de 45% para 46%, enquanto Lula foi de 46% para 45%.

Com isso, a diferença, que era de um ponto percentual a favor de Lula em 31 de agosto, passou a ser de um ponto a favor de Flávio Bolsonaro nesta semana.

O desempenho no segundo turno acompanha a concentração das intenções de voto nos dois nomes no primeiro turno. Na principal simulação apresentada pelo instituto, Lula tem 39%, enquanto Flávio registra 35%. O senador passou de 33% para 35% em relação à semana anterior, enquanto o presidente permaneceu com 39%.

Essa é a primeira pesquisa divulgada após a crise no Supremo Tribunal Federal. O episódio ganhou força após o conflito público entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes e a revelação de mensagens de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master.

A crise levou Flávio Bolsonaro a ampliar os ataques ao ministro e defender sua saída do STF, enquanto Lula passou a cobrar esclarecimentos sobre o caso e a defender mudanças no Judiciário.

Flávio lidera entre jovens e evangélicos; Lula tem vantagem entre mais velhos

Os recortes por perfil mostram diferenças relevantes entre as bases eleitorais dos dois candidatos. Flávio Bolsonaro registra 53% entre os eleitores de 16 a 24 anos, contra 40% de Lula, e repete os 53% entre aqueles de 25 a 40 anos, faixa na qual o presidente tem 36%. O quadro se inverte a partir dos 41 anos: Lula marca 49% contra 41% entre os eleitores de 41 a 59 anos e chega a 51% entre aqueles com 60 anos ou mais, ante 39% do senador.

A divisão também aparece por sexo e religião. O senador tem 51% entre os homens, contra 41% de Lula, enquanto o presidente registra 48% entre as mulheres, ante 41% do senador. Entre os evangélicos, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abre 27 pontos de vantagem, com 58% contra 31% de Lula; entre os católicos, o presidente tem 50%, ante 43% do senador. O petista também aparece numericamente à frente entre os entrevistados de outras religiões, por 52% a 37%, e entre aqueles sem religião, por 51% a 32%.

As maiores diferenças aparecem nos recortes regionais. Flávio alcança 65% no Sul, contra 26% de Lula, uma vantagem de 39 pontos percentuais; no Nordeste, o presidente registra 59%, ante 32% do senador, diferença de 27 pontos. Flávio também aparece à frente no Norte/Centro-Oeste, com 53% contra 38%. No Sudeste, o cenário é mais equilibrado: Lula tem 45% e Flávio, 44%.

A renda também separa os dois eleitorados. Lula registra 53% entre quem tem renda familiar de até um salário mínimo, contra 33% de Flávio, e marca 49% na faixa de um a dois salários mínimos, ante 40% do senador. Acima de cinco salários mínimos, a relação se inverte: Flávio tem 53% e Lula, 38%. Nas capitais, Lula aparece com 50%, contra 38% de Flávio, enquanto o senador marca 49% no interior, ante 42% do presidente.

Lula empata com Cury e Caiado

O instituto também simulou confrontos de Lula contra outros possíveis adversários.

A pesquisa testou, pela primeira vez, um segundo turno entre Lula e o escritor Augusto Cury. Nesse cenário, Cury aparece numericamente à frente, com 45%, contra 43% do presidente. A diferença de dois pontos também configura empate técnico.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 46% das intenções de voto, ante 43% do goiano. Brancos e nulos somam 10%. Os dois também estão empatados no limite da margem de erro.

Em um confronto com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 47%, contra 40% do mineiro. Na disputa com Renan Santos, o presidente também marca 47%, ante 39%.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 4 e 7 de setembro de 2026, por telefone, pelo método CATI, sigla em inglês para entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06790/2026.