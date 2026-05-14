Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 36% e Lula, 34% no 1º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Lula (PT) em um cenário estimulado de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta quinta-feira, 14.

O parlamentar registra 36% das intenções de voto, contra 34% do petista. Os dois estão tecnicamente empatados pela margem de erro do levantamento.

A pesquisa foi realizada antes da divulgação do áudio entre Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Na sequência, Ciro Gomes soma 6%, enquanto Romeu Zema aparece com 5%. Pablo Marçal registra 2%, e Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Samara Martins têm 1% cada. Rui Costa Pimenta e Cabo Daciolo não pontuaram.

Os eleitores que afirmam votar em nenhum deles somam 4%, enquanto 8% não souberam responder.

Os dados regionais mostram um cenário fragmentado entre os dois principais nomes da disputa. Lula mantém vantagem no Nordeste, onde aparece com 39% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro. Já o senador do PL lidera no Norte, com 50%, e no Centro-Oeste, com 44%.

No Sudeste, Flávio Bolsonaro registra 34%, ante 31% de Lula. No Sul, Lula aparece numericamente à frente, com 38%, enquanto o senador tem 39%, dentro de uma diferença de um ponto percentual.

O levantamento também mostra diferenças por gênero. Entre os homens, Flávio Bolsonaro tem 41%, contra 30% de Lula. Já entre as mulheres, o petista lidera com 38%, enquanto o senador marca 31%.

O instituto também simulou um segundo cenário estimulado sem alguns pré-candidatos menores. Nesse recorte, Flávio Bolsonaro alcança 37%, enquanto Lula registra 35%. Ciro Gomes aparece com 7%, Romeu Zema soma 6% e Ronaldo Caiado registra 2%. Renan Santos tem 1%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro tem 31% e Lula aparece com 30%. Outros nomes ficam abaixo de 1%, enquanto 33% afirmam não saber em quem votar.

Flávio lidera no segundo turno

A pesquisa Gerp também simulou cenários de segundo turno entre Lula e possíveis adversários. No principal confronto testado, Flávio Bolsonaro aparece com 50% das intenções de voto, contra 43% de Lula. Outros 5% afirmam que não votariam em nenhum dos dois, enquanto 3% não souberam responder.

Em outro cenário, Lula aparece atrás de Ciro Gomes. O ex-ministro registra 40%, contra 38% do presidente. Os dois estão tecnicamente empatados. Nesse caso, 18% afirmam que não votariam em nenhum dos dois candidatos.

Contra Romeu Zema, Lula aparece com 43%, enquanto o governador mineiro soma 41%. O percentual de eleitores que rejeitam ambos os nomes chega a 12%, e 4% não responderam.

Já no confronto com Ronaldo Caiado, Lula registra 43%, contra 39% do governador de Goiás. O índice de eleitores que não votariam em nenhum dos dois é de 14%.

O petista também lidera em um eventual segundo turno contra Pablo Marçal. Lula aparece com 44%, enquanto o influenciador e empresário registra 37%. Nesse cenário, 16% afirmam rejeitar os dois nomes.

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Lula lidera o índice com 49%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 41%. Pablo Marçal aparece em terceiro, com 21%.

O instituto ouviu 2.000 cidadãos entre os dias 8 e 12 de maio. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,55%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03369/2026.

Cenários 2º turno Gerp maio/2026

Flávio Bolsonaro x Lula

Flavio Bolsonaro: 50%

Lula: 43%

Nenhum deles: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Ciro Gomes x Lula

Ciro Gomes: 40%

Lula: 38%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula: 43%

Romeu Zema: 41%

Nenhum deles: 12%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 43%

Ronaldo Caiado: 39%

Nenhum deles: 14%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Lula x Pablo Marçal