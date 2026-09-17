Essa startup nasceu há um mês e já vale quase US$ 4 bilhões: conheça a Emulate

RESUMO ＋ A Emulate, startup britânica de IA incorporada em agosto por ex-pesquisadores do Google DeepMind, negocia uma rodada de até US$ 700 milhões que pode avaliá-la em US$ 3,7 bilhões, segundo o Financial Times. A empresa reúne profissionais que desenvolveram o Genie, modelo capaz de criar vídeos e ambientes 3D. É o terceiro spinoff bilionário do DeepMind neste ano.

Em apenas um mês, a Emulate, startup britânica de inteligência artificial (IA), se aproximou de uma avaliação de US$ 3,7 bilhões. Segundo o Financial Times, a empresa negocia uma rodada de até US$ 700 milhões, com Index Ventures e Lightspeed Venture Partners na liderança do aporte.

O caso ilustra um fenômeno que já se tornou recorrente no mercado de IA: fundos apostando somas bilionárias em equipes recém-saídas de grandes laboratórios, muitas vezes antes mesmo de qualquer produto existir — só pela reputação técnica dos fundadores.

Incorporada em agosto, a Emulate reúne ex-pesquisadores do Google DeepMind, entre eles Jack Parker-Holder, Matthew McGill e Philip Ball.

Os três participaram do desenvolvimento do Genie, modelo de "mundo" da DeepMind capaz de gerar vídeos realistas e ambientes tridimensionais interativos a partir de um simples comando de texto.

O lançamento do Genie, em janeiro, provocou um baque no mercado. Ações de empresas de videogame como Take-Two, Roblox e Unity perderam bilhões de dólares em valor de mercado na época, diante do temor de que a tecnologia pudesse automatizar parte da criação de jogos. Modelos de mundo — sistemas treinados para compreender e simular o espaço físico — são vistos hoje como uma fronteira de pesquisa ainda menos disputada do que a corrida por grandes modelos de linguagem, terreno já dominado por ChatGPT, Gemini e Claude.

A negociação da Emulate ganha um contexto particular e acontece poucas semanas depois de Demis Hassabis, cofundador do DeepMind, anunciar sua saída do cargo de CEO para assumir a presidência do conselho da empresa.

Hassabis vendeu o DeepMind ao Google em 2014 e é apontado como peça-chave na construção da força de pesquisa em IA que o laboratório de Londres tem hoje.

Terceiro spinoff bilionário do DeepMind neste ano

A Emulate não é um caso isolado. Ela é o terceiro "neo-lab" — como o mercado chama essas spin-offs lideradas por ex-pesquisadores de grandes empresas de IA — a sair dos escritórios londrinos do DeepMind neste ano, levantando centenas de milhões de dólares.

David Silver, também ex-DeepMind, captou cerca de US$ 1 bilhão para sua startup Ineffable Intelligence, avaliada em US$ 5 bilhões.

Já uma equipe mista de ex-funcionários do DeepMind e da OpenAI levantou mais de US$ 600 milhões para a Recursive Superintelligence, avaliada em US$ 4 bilhões.

A movimentação não se limita ao Reino Unido. No mês passado, Jeff Dean, cientista-chefe do próprio Google, anunciou a saída da empresa para fundar a Discovery Loop, startup americana.