A corrida para uma das duas vagas do Tocantins no Senado é liderada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO), com 36% das intenções de voto. O levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 16, aponta o candidato isolado na primeira posição.

Para a segunda cadeira, Alexandre Guimarães (MDB) registra 24,5%, tecnicamente empatado com Gaguim (União), que pontua com 22,7%. A margem de erro estatística é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O segundo pelotão para o Legislativo federal mostra Eli Borges (Republicanos) com 14,9%, à frente de Paulo Mourão (PT), que registra 14,1%, e Vanderlei Luxemburgo (Podemos), com 13,4%. Ronaldo Dimas, também do Podemos, tem 11,2%.

Entre os demais nomes, Helio Rodrigues (Democrata) anota 3,3%. Professor Osvaldo (PSOL) tem 2,9%, Coronel Nilton Santos (Novo), 2,7%, Fábio Ribeiro (PSOL), 2,3%, Flavio Braga (DC), 0,9% e Osvany Luz (Democrata), 0,7%.

Votos em branco ou nulos somam 8%. Os indecisos representam 5,9% do eleitorado tocantinense.

Desde o levantamento anterior, de agosto, Eduardo Gomes cresceu 0,9% ponto na pesquisa. Alexandre Guimarães cresceu 2,9 pontos percentuais. Já Gaguim cresceu 1,9 ponto em um mês.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores entre 12 e 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo TO-08578/2026.