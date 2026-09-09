O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência da República, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta quarta-feira, 9.

No levantamento, Flávio Bolsonaro marca 36,6% das intenções de voto (arredondado para 37% no gráfico principal), enquanto Lula pontua com 34,4%.

A diferença de 2,2 pontos percentuais mantém ambos dentro da margem de erro do estudo.

Entre os demais nomes, Augusto Cury (Avante) tem 6%, seguido pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, e Renan Santos (Missão), que registra 4%. Pablo Marçal (PRTB) soma 2% das intenções e o ex-governador Romeu Zema (Novo) marca 1%.

Os eleitores que declaram voto nulo ou branco somam 4%, enquanto 8% não souberam responder. Demais candidatos testados não pontuaram.

Simulação de segundo turno

No cenário simulado de segundo turno, o senador do PL chega a 47% das intenções de voto, superando o atual presidente, que registra 40% na simulação direta.

A distância de sete pontos percentuais configura uma vantagem clara, uma vez que supera a margem de erro.

Os eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois somam 11%, e os que não souberam ou não responderam representam 3% da amostra.

Índices de rejeição e avaliação do governo federal

A rejeição estimulada mostra o atual presidente no topo do indicador. Segundo a pesquisa, 49% não votariam em Lula de jeito nenhum, configurando a maior taxa da cédula presidencial.

Em seguida, Flávio Bolsonaro é rejeitado por 40% dos eleitores entrevistados.

O levantamento também mediu a percepção geral sobre a gestão do Executivo, refletindo o alto índice de resistência ao petista. A pesquisa indica que 52% desaprovam o trabalho do governo federal, enquanto 41% aprovam a administração do atual presidente. Outros 7% não souberam opinar.

Raio-X do eleitorado e recortes de renda

A segmentação por renda revela um forte componente demográfico na intenção de voto. O levantamento aponta que Lula cresce para 49% entre os eleitores que ganham até um salário mínimo.

Nesse mesmo grupo mais vulnerável, Flávio Bolsonaro recua e atinge seu menor patamar, marcando 24%.

Por outro lado, o senador do Rio de Janeiro consolida sua vantagem entre os eleitores de maior poder aquisitivo. Flávio Bolsonaro chega a 62% no estrato que recebe mais de 20 salários mínimos, fatia na qual o atual presidente encontra maior dificuldade e registra apenas 19% das intenções de voto.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 03 e 08 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (GerpCati).

A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Gerp Mercadologia em parceria com a AESP Rádio + TV e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00251/2026.