Paraná Pesquisas: Eduardo Paes lidera no Rio com 43,5%; Douglas Ruas tem 20,3%

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 8.

No cenário estimulado com todos os nomes, Paes tem 43,5% das intenções de voto. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo, com 20,3%, e Anthony Garotinho (Republicanos) vem em terceiro, com 9,8%. Na sequência estão André Marinho (Novo), com 3,4%, Cyro Garcia (PSTU), com 2,3%, Coronel Busnello (Missão), com 1,6%, Juliete (UP), com 1,4%, William Siri (PSOL), com 1,1%, e Luan Monteiro (PCO), com 0,3%.

Os que votariam em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo somam 9,4%, e outros 6,7% não sabem ou não opinaram. Em levantamento do Datafolha divulgado no fim de agosto, Paes tinha 41% contra 19% de Ruas.

O instituto testou também um segundo cenário, sem Garotinho, no qual Paes chega a 47,4% e Douglas Ruas sobe para 22,7%. André Marinho aparece com 3,6%, Cyro Garcia, com 2,6%, Coronel Busnello, com 1,9%, Juliete, com 1,7%, William Siri, com 1,3%, e Luan Monteiro, com 0,4%. Nenhum, branco ou nulo somam 11,1%, e 7,2% não sabem ou não opinaram.

Em relação a agosto, Paes oscilou dentro da margem de erro nos dois cenários, de 44,5% para 43,5% no primeiro e de 48,3% para 47,4% no segundo. Douglas Ruas foi quem mais cresceu, ao passar de 15,5% para 20,3% no cenário completo e de 18,6% para 22,7% no cenário sem Garotinho. O ex-governador recuou de 11,6% para 9,8%.

Pesquisa espontânea

Paes também lidera no cenário espontâneo, no qual os entrevistados respondem sem receber uma lista de nomes. Ele é citado por 21,1%, seguido por Douglas Ruas, com 9,0%, e Garotinho, com 3,3%. Neste cenário, 57,5% não sabem ou não opinaram e 6,8% responderam ninguém, branco ou nulo.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também perguntou em quais candidatos os eleitores não votariam de jeito nenhum, e cada entrevistado podia citar mais de um nome.

Garotinho tem a maior rejeição, com 38,0%, seguido por Eduardo Paes, com 23,1%. Cyro Garcia e Douglas Ruas registram 13,5% cada, Coronel Busnello, 9,6%, André Marinho, 7,8%, Juliete, 7,7%, William Siri, 7,1%, e Luan Monteiro, 6,2%. Outros 5,9% afirmaram que poderiam votar em todos, e 15,1% não sabem ou não opinaram.

Cenário governo do Rio de Janeiro - Paraná Pesquisas/setembro

Com todos os nomes

Eduardo Paes: 43,5%

Douglas Ruas: 20,3%

Garotinho: 9,8%

André Marinho: 3,4%

Cyro Garcia: 2,3%

Coronel Busnello: 1,6%

Juliete: 1,4%

William Siri: 1,1%

Luan Monteiro: 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,4%

Não sabe/não opinou: 6,7%

Sem Garotinho

Eduardo Paes: 47,4%

Douglas Ruas: 22,7%

André Marinho: 3,6%

Cyro Garcia: 2,6%

Coronel Busnello: 1,9%

Juliete: 1,7%

William Siri: 1,3%

Luan Monteiro: 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,1%

Não sabe/não opinou: 7,2%

Metodologia

O instituto entrevistou 1.600 eleitores em 57 municípios do Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 7 de setembro de 2026. A amostra tem margem de erro estimada de aproximadamente 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-01671/2026, para os cargos de governador e senador.