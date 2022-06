Pesquisa eleitoral: disputa ao Senado em Pernambuco tem empate entre 8 pré-candidatos

A quatro meses das eleições de 2022, a disputa pela vaga de senador da República pelo estado de Pernambuco está indefinida. Em uma pergunta estimulada, em que os nomes são apresentados previamente aos entrevistados, nenhum postulante ao cargo consegue ter dois dígitos de intenção de voto. Há ainda 47% de pessoas que responderam que não sabem em quem vão votar, segundo os dados da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA divulgada na quinta-feira, 9.

Os pré-candidatos com maior número de intenção de voto são: André de Paula (PSD), com 8%, Teresa Leitão (PT), com 7%, e Gilson Machado (PL), também com 7%. A indefinição é tamanha que mesmo sem ser citadas, Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB) - que são pré-candidatas ao governo do estado - aparecem de forma espontânea (ambas com 2%) quando o eleitor diz que vai votar em um outro candidato que não foi apresentado e precisa indicar um nome.

Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, mesmo quem pontua 2% está tecnicamente empatado com quem marcou 7%. Ou seja, há oito nomes nesta situação de empate (veja os números abaixo).

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.000 pessoas do estado de Pernambuco entre os dias 3 e 8 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. O registro no Tribunal Superior Eleitoral tem o número PE-03117/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Leia o relatório completo.

Em uma pergunta espontânea, sem que os nomes sejam apresentados ao entrevistado, as mais lembradas são Marília (13%) e Raquel (7%). Entre os eleitores desta questão, 52% dizem que ainda não sabem.

Governo: Marília e Raquel saem na frente

A disputa pelo governo de Pernambuco traz, pela primeira vez, duas mulheres liderando as intenções de voto em um primeiro turno. Segundo a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, Marília Arraes tem 24%, e Raquel Lyra aparece com 18%, em uma pesquisa estimulada. Considerando a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, as duas estão empatadas no limite.

Logo depois de Marília e Raquel estão dois ex-prefeitos de cidades do interior pernambucano. Miguel Coelho (União Brasil), ex-prefeito de Petrolina, e Anderson Ferreira (PL), ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, estão com 12% cada. Eles estão tecnicamente empatados com Raquel Lyra, dentro da margem de erro.

Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa IDEIA, destaca a importância do estado ter duas mulheres liderando as intenções de voto em Pernambuco.

“Na primeira e segunda posições, tanto na espontânea como na estimulada, a deputada Marília Arraes, e a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, se distanciam do pelotão dos demais candidatos nas mais diversas faixas do eleitorado. Raquel se destaca entre os mais jovens e os mais escolarizados, enquanto Marília tem os votos dos mais pobres e da capital”, explica.

Quando a pergunta é feita de forma espontânea, quando o eleitor precisa lembrar o primeiro nome que lhe vem à mente, Marília tem 11%, Raquel, 9%, Coelho tem 6%, e Ferreira, 5%. Tanto na estimulada quanto na espontânea, o pré-candidato Danilo Cabral (PSB) fica em quinto lugar.

Vale lembrar que Cabral é o nome da sucessão ao governo de Pernambuco, indicado pelo atual governador, Paulo Câmara, também do PSB. O partido está no comando do estado há 16 anos. Atualmente também governa a capital, Recife, com João Campos.

A pesquisa EXAME/IDEIA testou oito possíveis cenários de segundo turno. A deputada federal Marília Arraes venceria todos, incluindo contra Raquel Lyra (40% a 36%). A ex-prefeita de Caruaru venceria todos os confrontos, com exceção da disputa com Marília. O sucessor do atual governador, Danilo Cabral, ficaria em segundo lugar em todos os cenários testados.

