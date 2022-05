Pesquisa eleitoral: 11% mudariam de voto para evitar segundo turno

De acordo com a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA divulgada nesta quinta-feira, 19, 11% dos eleitores brasileiros mudariam de voto no primeiro turno para não ter um segundo turno. Entre os entrevistados, 50% dizem que não mudariam o voto para que a eleição seja decidida já no primeiro turno, e 13% não são nem a favor, nem contra.

A sondagem ouviu 1.500 pessoas entre os dias 14 e 19 de maio. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01734/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Leia o relatório completo.

Quanto maior a faixa etária, menor é a disposição para mudar o voto e evitar um segundo turno. Ente os mais jovens, com idade de 16 a 24 anos, 38% dizem que não fariam uma escolha diferente no primeiro turno. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, este número sobe para 58%.

Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa IDEIA, avalia que há uma possibilidade da eleição nem ir para o segundo turno, mas isso depende do comportamento dos eleitores de Ciro Gomes (PDT).

Em uma simulação de primeiro turno de forma estimulada, em que os nomes são apresentados previamente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 32%. Ciro estava com sete pontos na pesquisa realizada em janeiro deste ano, e agora tem 9% das intenções de voto.

“Com o quadro tão polarizado entre Bolsonaro e Lula, há a possibilidade de a eleição acabar no primeiro turno. Para isso, os eleitores de Ciro Gomes seriam pressionados a dar um voto útil ainda no primeiro turno, como ocorreu com os apoiadores de Geraldo Alckmin, que migraram para Bolsonaro em 2018 diante da perspectiva de uma vitória do PT. Os 9% dos eleitores de Ciro na intenção de voto estimulada podem decidir a eleição já no primeiro turno”, diz.

Vale lembrar que, por conta da desistência de Sergio Moro (União Brasil) da corrida presidencial, a pesquisa não testou o nome dele na sondagem de abril e nesta, de maio. Sem o ex-juiz, tanto Lula quanto Bolsonaro receberam mais intenções de voto, sendo maior a proporção para o presidente. Na última vez que EXAME/IDEIA testou o nome de Moro, ele tinha 9% das intenções de voto.

A terceira via como um todo enfrenta uma situação complicada a cinco meses das eleições. Na simulação de primeiro turno estimulada, todos os pré-candidatos somados pontuam 15%. Lula e Bolsonaro juntos têm 73% das intenções de voto, o que indica que o segundo turno deve ser entre os dois. Em uma pesquisa espontânea, sem os nomes apresentados previamente, a terceira via chega a 8%.

Segundo turno entre Lula e Bolsonaro

Tudo indica que a eleição presidencial desde ano vai ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Se a disputa fosse hoje, o ex-presidente teria 46% das intenções de voto, e o atual ocupante do Palácio do Planalto teria 39%. A distância entre os dois é de 7 pontos percentuais, a menor em um ano.

Na série histórica, considerando a simulação de segundo turno, Bolsonaro tinha vantagem sobre Lula até abril do ano passado, quando o petista ultrapassou o atual presidente na preferência dos eleitores. A maior distância entre os dois chegou a 17 pontos percentuais no fim do ano passado, mas desde então começou a diminuir. Na pesquisa feita em abril, a diferença entre os dois foi de 9 pontos.

