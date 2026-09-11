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Pesquisa AtlasIntel: Hana tem 48,5% e Dr. Daniel, 41,7%, no 1º turno no Pará

Pré-candidata do MDB lidera corrida estadual e supera adversário do Podemos em todos os cenários projetados no estado

Governo do Pará 2026: Grassan lidera disputa para o cargo. Dr. Daniel aparece em segundo com 41% das intenções de voto (Divulgação/Instagram)

Governo do Pará 2026: Grassan lidera disputa para o cargo. Dr. Daniel aparece em segundo com 41% das intenções de voto (Divulgação/Instagram)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16h42.

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A candidata Hana Ghassan (MDB) segue na liderança na disputa pelo governo do Pará.  Os dados são da pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira, 11, e mostram, no principal cenário estimulado de primeiro turno, a candidata com 48,5% das intenções de voto, superando Dr. Daniel (Podemos), que pontua com 41,7%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais, a vantagem fica matematicamente fora da margem de empate técnico.

Entre os demais nomes, Araceli (PSOL) marca 1,5%, enquanto José Moita (Democrata) tem 0,8%. O agrupamento de outros candidatos soma 0,7%. O contingente de eleitores que não sabe em quem votar representa 6,1%, e os que indicam voto branco ou nulo são 0,6%.

Em um recorte restrito aos votos válidos, que exclui da contagem os brancos e indecisos, a representante do MDB atinge 52% da preferência eleitoral.

O índice sinaliza uma possibilidade de resolução do pleito ainda na primeira fase de votação, visto que ultrapassa a marca da maioria absoluta. Dr. Daniel fica com 44,8% dos válidos.

O cruzamento demográfico evidencia que a polarização nacional dita o ritmo da corrida local.

A emedebista concentra sua força entre os eleitores que votaram no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno de 2022, alcançando expressivos 79,2% neste extrato específico.

Do outro lado, a candidatura do Podemos encontra forte sustentação na base conservadora.

Dr. Daniel lidera com folga entre os eleitores que apoiaram Jair Bolsonaro (PL) no último pleito nacional, registrando 75,7% das intenções de voto neste grupo.

O recorte religioso também delimita divisões claras de preferência no estado.

Dr. Daniel tem o seu melhor desempenho relativo impulsionado pelo segmento evangélico, onde marca 52,6%. Hana Ghassan, em contrapartida, domina o eleitorado católico, com 56,9% de apoio. Na divisão por gênero, a emedebista tem vantagem entre as mulheres (54,7%), enquanto o adversário lidera entre os homens (49,7%).

Disputa em eventual segundo turno

O levantamento também mensurou um cenário de confronto direto entre os dois postulantes mais bem posicionados. Em uma simulação de segundo turno, Hana Ghassan alcança 50,2% das intenções de voto e mantém a liderança da corrida ao executivo estadual.

Na outra ponta, Dr. Daniel avança para 45,4% da preferência dos eleitores paraenses.

Neste contexto polarizado de escolha direta, 3,3% dos respondentes afirmam não saber em quem votar, ao passo que 1% declara a intenção de anular ou votar em branco na urna.

Rejeição eleitoral e avaliação de governo

A pesquisa detalhou os gargalos de popularidade dos candidatos por meio do índice de rejeição. Questionados sobre em qual político não votariam de forma alguma, 32,5% dos eleitores apontaram o nome de Hana Ghassan.

O seu principal oponente, Dr. Daniel apresenta um nível de resistência ligeiramente menor, marcando 26,8%.

Os números acompanham a percepção do eleitorado sobre a atual gestão.

A atuação de Hana Ghassan à frente do governo do Pará é aprovada por 49% dos entrevistados.

A parcela da população que desaprova o desempenho da governadora soma 41%, enquanto 10% não souberam avaliar a administração.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.212 eleitores entre 5 e 10 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo PA-09626/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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