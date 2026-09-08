A disputa pelo Executivo do Pará aparece indefinida, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 8. A governadora Hana Ghassan (MDB) registra 37% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Dr. Daniel (Podemos). A diferença de dois pontos está no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Ainda no cenário estimulado, a candidata Araceli (PSOL) pontua com 5%. Entre os demais nomes testados, José Moita (Democrata), Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP) somados atingem 1%. O contingente de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo soma 8%, enquanto os que não sabem ou não responderam são 14%.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois favoritos, o cenário permanece acirrado e novamente no limite da margem estatística. Hana Ghassan pontua com 40%, enquanto Dr. Daniel Santos atinge 36%. Os votos nulos e em branco somam 9%, e os indecisos marcam 15%.

Rejeição e avaliação da atual gestão

No índice que mede a resistência do eleitorado, Dr. Daniel lidera com 41% de rejeição, seguido por Araceli, que tem 35%. A governadora é rejeitada por 33% dos entrevistados. Nomes com menor intenção de voto registram índices mais baixos, variando entre 18% e 20%.

Ao mesmo tempo, o levantamento mediu a popularidade da atual administração estadual. O trabalho da governadora Hana Ghassan é aprovado por 69% dos paraenses e desaprovado por 25%. Quando questionados sobre a classificação da gestão, 46% avaliam como ótima ou boa, enquanto 33% consideram regular e 18% ruim ou péssima.

O raio-X do eleitorado por gênero e renda

O cruzamento de dados demográficos revela a origem das forças de cada candidato. A atual governadora tem seu melhor desempenho entre as mulheres, onde Hana lidera com 43% contra 31% do adversário. Ela também tem vantagem no estrato com renda de até dois salários mínimos (40% a 32%).

Por outro lado, o candidato do Podemos encontra seu principal reduto entre o eleitorado masculino, onde Dr. Daniel avança para 39% contra 30% da emedebista. Ele também consolida vantagem no segmento mais rico, liderando entre os que ganham mais de cinco salários mínimos com 43%, ante 27% de Hana.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 03 e 07 de setembro de 2026, por meio de pesquisa quantitativa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PA-00206/2026.