Pesquisa Alfa/TMC: Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro, 41%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera numericamente todos os cenários de segundo turno da disputa presidencial, segundo a pesquisa Alfa Inteligência divulgada nesta sexta-feira, 31.

No embate direto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista registra 48% das intenções de voto, contra 41% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os votos brancos e nulos somam 10%, enquanto 1% dos eleitores não souberam responder.

A vantagem de sete pontos percentuais coloca Lula à frente, fora da margem de erro de 1,8 ponto.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 48%

Flávio Bolsonaro: 41%

Nenhum deles: 10%

Não sabe: 1%

O desempenho do atual presidente é sustentado pelo eleitorado do Nordeste, onde atinge 64%, e entre as mulheres, grupo no qual marca 50%. O petista também mantém ampla frente entre eleitores que ganham até um salário mínimo (52%).

Flávio Bolsonaro, por sua vez, demonstra resiliência nas regiões Sul (52%) e Centro-Oeste (50%). O senador do PL também lidera numericamente o segmento demográfico dos evangélicos, marcando 48% contra 41% de Lula. Entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, o cenário indica um empate estatístico, com ambos marcando 42%.

Lula vence Caiado, Zema e Renan

O levantamento também testou o atual presidente contra outros nomes do campo conservador. No duelo mais estreito, Lula marca 45% contra 40% do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).

Quando o adversário é o ex-governador Romeu Zema (NOVO), o petista vence a disputa por 46% a 37%.

Lula x Caiado

Lula: 45%

Caiado: 40%

Nenhum deles: 13%

Não sabe: 2%

Lula x Zema

Lula: 46%

Zema: 37%

Nenhum deles: 13%

Não sabe: 2%

Na simulação direta contra Renan Santos (MISSÃO), Lula registra 46%, enquanto o presidente do Missão pontua com 32%. Neste último cenário, o número de eleitores dispostos a anular ou votar em branco atinge seu pico nas simulações, somando 19%.

Lula x Renan Santos

Lula: 46%

Renan Santos : 32%

: 32% Nenhum deles: 19%

Não sabe: 3%

A pesquisa Alfa Inteligência entrevistou 2.700 eleitores entre 23 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais (conglomerado em 2 estágios). A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Alfa Inteligência e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04488/2026.