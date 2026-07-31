Agência aposta em reposicionamento 'full-journey' na publicidade

O mercado de publicidade enfrenta um de seus momentos mais desafiadores, com fragmentação de canais, dispersão de verbas e pressão crescente sobre os diretores de marketing por resultados financeiros de curto prazo e construção de reputação.

Diante desse cenário, cada vez mais as marcas demandam das agências de publicidade abordagens integradas, agilidade para participar das conversas certas no ambiente digital e resultados para o negócio.

Foi a partir dessa constatação que a Jotacom, agência da FSB Holding, decidiu reforçar sua atuação full-journey e apresenta ao mercado um novo posicionamento.

Sob a assinatura “A Jota fala business no timing da cultura”, a agência formaliza a integração entre a velocidade das conversas em rede e a geração de negócios.

Alavancando negócios por meio de conversas

Na visão da agência, o sucesso das marcas hoje em dia depende de participar das conversas certas no momento adequado, usando o contexto cultural como alavanca de negócios.

A proposta se baseia na premissa de que a jornada de relacionamento com o cliente é contínua e interdependente, substituindo o antigo conceito full-service.

“Os desafios dos clientes se manifestam de forma simultânea. Nosso modelo conecta as competências necessárias para gerar impacto de forma coordenada em três dimensões integradas: negócio, imagem e reputação”, afirma Jaderson Alencar, co-CEO da Jota, que divide a liderança da agência com Marcio Oliveira.

A trajetória da agência

Diferentemente das agências tradicionais que iniciaram sua trajetória na construção de grandes campanhas de branding para depois buscar competências em canais digitais e conversão, a Jota trilhou o caminho inverso.

A empresa iniciou sua operação com foco em performance e dados, estabelecendo uma cultura voltada a métricas de sucesso rígidas e retorno palpável sobre o investimento.

De acordo com o Co-CEO Marcio Oliveira, essa origem criou uma disciplina operacional focada em resultados. A partir dessa base de dados e conversão, a agência expandiu sua atuação para social, conteúdo, criatividade, influência e, agora, reputação de marca.

“A agência de performance nasce com a necessidade de metas claras. Quando expandimos para mídias sociais e construção de marca, levamos essa mesma cultura de efetividade e mensuração, operando as redes sociais em sua própria linguagem, em vez de tratar canais digitais como meros desdobramentos de campanhas analógicas”, explica Oliveira.

Essa sinergia se destaca em um momento de mercado caracterizado pela reestruturação e fusão de grandes redes internacionais de publicidade.

Diante de estruturas globais por vezes burocráticas, agências nacionais robustas e integradas a grandes ecossistemas ganham espaço pela capacidade de tomada de decisão ágil e autonomia na entrega.

A integração com a FSB Holding

A integração ao ecossistema da FSB Holding, maior ecossistema de gestão de comunicação e reputação da América Latina, funciona como o principal catalisador desse crescimento.

A agência, que hoje responde por metade da vertical de publicidade da holding, combina sua agilidade criativa e domínio técnico de dados com a profundidade analítica de gestão de reputação, relações públicas e relacionamento com stakeholders do grupo.

Desde sua integração à FSB Holding, iniciada em 2022 e concluída com 100% do controle em 2025, a agência triplicou de tamanho.

A operação saltou de cerca de 50 para mais de 350 profissionais, abriu escritório no Rio de Janeiro e conquistou marcas de peso em sua carteira, como Duolingo, Zamp, Novo Nordisk, Mercado Livre, Sicredi, Midea, Heinz, Playstation e B3.

O timing estratégico é exemplificado por ações de impacto em tempo real, como a campanha desenvolvida para o Duolingo durante a Copa do Mundo.

Ao identificar a repercussão gerada em torno da dificuldade de um árbitro brasileiro em se expressar em inglês, a agência articulou rapidamente uma resposta de posicionamento. “Transformamos a discussão nas redes sociais em uma mensagem institucional de alcance global em mais de 30 países”, afirma Alencar.

Premiações e pesquisas com clientes indicam que a Jota está no caminho certo

A agência conta com mais de 100 reconhecimentos nacionais e internacionais, entre eles Cannes Lions, TikTok Ad Awards, One Show, Effie Brasil e MMA Smarties.

A empresa também foi eleita a agência mais bem avaliada pelos clientes no Brasil em quatro edições consecutivas do Agency Scope, levantamento realizado pela consultoria Scopen, destacando-se em atributos como inteligência artificial, analytics, ROI e marketing de influência.

Para o futuro, a ambição é se tornar uma das melhores agências do Brasil. Estar inserida no ecossistema da FSB Holding abre um leque de oportunidades para a Jota.

“Não existe outro ecossistema tão completo, o que permite que a gente ataque de oportunidades a crises de maneira que a gente olhe todos os públicos envolvidos, chegue em cada stakeholder de forma única e adequada, com a ferramenta e a comunicação correta, produza o conteúdo, influencie a opinião e decisão e ainda meça os resultados”, afirma Oliveira.