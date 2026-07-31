Pesquisa Vox Brasil: Lula tem 40,5% e Flávio Bolsonaro, 31,2%, no 1º turno

A corrida pelo Palácio do Planalto em 2026 segue liderada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 31.

O petista alcança 40,5% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 31,2%. O levantamento aponta uma vantagem consolidada e fora da margem de erro.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 5,5% e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anota 3,2%. Eles são seguidos por Renan Santos (Missão), com 3%, e Augusto Cury (Avante), que pontua com 1,1%. Outros sete candidatos somam menos de 1% cada, enquanto os indecisos são 9,6% e votos brancos ou nulos marcam 2,3%.

A vantagem de Lula concentra-se fundamentalmente entre os eleitores mais pobres. Entre os que ganham até dois salários mínimos, Lula chega a 55,2%, contra 23,4% de Flávio Bolsonaro. O cenário se inverte na parcela acima de 10 salários mínimos, em que o candidato do PL lidera com 42,7%.

No recorte demográfico do primeiro turno, o petista apresenta forte desempenho entre as mulheres, alcançando 47,8% da preferência feminina, ante 30,0% de Flávio. Entre os homens, há um cenário mais acirrado, com o senador pontuando numericamente à frente com 40,3%, contra 37,6% do atual presidente.

Lula lidera numericamente contra todos

Nas simulações de segundo turno, o cenário de maior competitividade ocorre entre Lula, com 46,8%, e Caiado, que alcança 42,5%. Nesta mesma projeção estimulada, brancos e nulos somam 6,8% das intenções, e os eleitores que não souberam ou não opinaram representam a parcela de 3,9%.

Contra o candidato do PL, o petista amplia a vantagem numérica. Lula vence por 47,5% contra 41,1% de Flávio Bolsonaro. Já em um eventual embate direto contra o ex-governador mineiro, o atual presidente marca 48,7% e Romeu Zema registra 40,5%.

Rejeição dos líderes e avaliação do governo federal

Os dois principais candidatos lideram os índices de rejeição com números bastante próximos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 52,3%, enquanto Lula não seria votado por 51,5% dos entrevistados em respostas múltiplas. Zema e Caiado marcam 29,7% e 27,4%, respectivamente, de resistência no eleitorado.

O levantamento também mensurou a percepção sobre a atual gestão executiva, revelando um cenário dividido no país. A administração federal é desaprovada por 50,3% e aprovada por 48,9% dos eleitores.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre 26 e 28 de julho de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas Ltda e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01084/2026.