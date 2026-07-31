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Pesquisa Vox Brasil: Lula tem 47,5% e Flávio Bolsonaro, 41,1%, no 2º turno

Atual presidente amplia vantagem sobre o senador em confronto direto e também lidera as disputas contra Romeu Zema e Ronaldo Caiado

Lula e Flávio: petista cresceu em relação da rodada anterior (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Lula e Flávio: petista cresceu em relação da rodada anterior (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 31 de julho de 2026 às 06h00.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera as intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo a pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 31, o petista marca 47,5% contra 41,1% do parlamentar fluminense.

Os números indicam uma vantagem fora da margem de erro. Os eleitores que declaram voto branco ou nulo somam 7,5% neste cenário. Já o grupo de entrevistados que não sabe ou não opinou representa 3,9%, apontando elevado nível de consolidação das escolhas.

A avaliação indica que a distância entre os candidatos aumentou em relação ao mês anterior. Na rodada de 27 de junho, a diferença era de 2,5 pontos, com Lula pontuando 45,3% e o senador marcando 42,8%, em cenário de empate técnico.

Na passagem de junho para o final de julho, o atual presidente cresceu 2,2 pontos percentuais. Em movimento oposto, Flávio Bolsonaro recuou 1,7 ponto, consolidando a liderança de Lula acima do limite de flutuação da pesquisa.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 47,5%
  • Flávio Bolsonaro: 41,1%
  • Nenhum deles: 7,5%
  • Não sabe: 3,9%

Lula vence Caiado e Zema

O levantamento também testou o cenário contra Romeu Zema (NOVO), no qual o presidente Lula vence por 48,7% a 40,5%. A vantagem do petista cresceu de 45,3% para 41,3%, medida na rodada do mês passado.

Em uma eventual disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), o cenário nacional mostra menor distanciamento. Lula lidera com 46,8% contra 42,5% do governador goiano. Ambos os candidatos oscilaram positivamente desde a pesquisa anterior. Entre as opções não válidas, brancos e nulos marcam 6,8% e indecisos são 3,9%.

Lula x Caiado

  • Lula: 46,8%
  • Caiado: 42,5
  • Nenhum deles: 6,8%
  • Não sabe: 3,9%

Lula x Zema

  • Lula: 48,7%
  • Zema: 40,5%
  • Nenhum deles: 8,3%
  • Não sabe: 2,5%

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre 26 e 28 de julho, por meio de abordagem presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi feito com recursos próprios e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01084/2026.

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