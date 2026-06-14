Faria Lima se empolga com 'sincericídio' de Renan Santos, mas vê baixa viabilidade

Na Faria Lima, Renan Santos desperta curiosidade e até entusiasmo entre parte dos agentes do mercado financeiro, que elogiam sua franqueza e disposição para criticar adversários sem medo de perder votos.

Ao mesmo tempo, esses mesmos agentes avaliam que ele ainda tem baixa viabilidade eleitoral e enfrenta desafios para se consolidar como candidato competitivo.

Na última semana, para uma plateia de mais de 100 agentes do mercado financeiro, Renan arrancou suspiros entusiasmados e risadas durante mais de uma hora.

Ele detalhou suas propostas de cortes de gastos e ajuste fiscal, pragmatismo nas privatizações, repressão ao crime organizado e propostas para educação e saúde. Ao final, foi aplaudido.

Nas rodadas de conversas após o evento, a principal característica destacada foi o que classificaram como "coragem". Alguns comentaram que, ao estilo de Javier Milei, Renan é visto como alguém disposto a propor cortes e ajustes impopulares, sem se preocupar com repercussão eleitoral.

A sua fala dura contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) também foi elogiada. Renan disse que não quer o voto do eleitor fiel ao bolsonarismo e acusou o senador de ter ligações com nomes envolvidos com o Comando Vermelho.

A postura gerou simpatia imediata, especialmente entre profissionais mais jovens do mercado, que apreciam seu estilo de embate, mas ainda não foi o suficiente para convencer os nomes mais influentes do mercado sobre sua viabilidade eleitoral.

Segundo essas fontes, Renan tem intensificado a circulação em reuniões com gestoras e bancos, e sua presença é mais bem recebida do que nos primeiros meses do ano.

Mais convicto

Um analista de mercado que encontrou com o presidente do Missão em janeiro e agora, quase seis meses depois, reconheceu que ele está mais "maduro" e "convicto" de suas propostas e de como se articular.

A visão é que, em um momento de desgaste de Flávio Bolsonaro e cansaço com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Renan pode se consolidar como uma opção para quem busca mudança.

Na última pesquisa Genial/Quaest, Renan aparece com 3% das intenções de voto, empatado com Ronaldo Caiado (Novo) e à frente de Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB).

No levantamento da AtlasIntel, frequentemente destacado pelo pré-candidato, ele tem 6,9%, na terceira posição. Renan se destaca nos levantamentos entre os jovens de 16 e 24 anos.

Ainda assim, a visão majoritária é que a parcela do mercado que espera uma mudança de governo desse ano aposta em nomes já testados, como Caiado e Zema.

Para esses agentes, ele ainda precisa provar que pode transformar atenção em votos, mesmo que a empolgação nas conversas de bastidor seja grande.