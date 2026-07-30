Paraguai convoca embaixador do Brasil após fala de Lula sobre Guerra da Tríplice Aliança

O governo do Paraguai convocou nesta quinta-feira, 30, o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial em resposta às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870). O chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, afirmou que o país defenderá sua "dignidade" e seus interesses diante da controvérsia.

A convocação de um embaixador é considerada um gesto diplomático que sinaliza a insatisfação de um país com outro. A crise teve início após um discurso de Lula, realizado em 24 de julho, em Jacareí (SP), no qual o presidente relembrou a Guerra da Tríplice Aliança ao defender investimentos nas Forças Armadas.

Na ocasião, Lula afirmou que o Brasil "gosta de paz", mas que "um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil", citando também invasões ao Uruguai e à Argentina durante o conflito.

A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, foi o maior conflito armado da história da América do Sul.

O confronto começou em 1864, após uma série de disputas políticas e militares na região, tendo como estopim a intervenção brasileira no Uruguai. Em seguida, o então líder paraguaio Francisco Solano López declarou guerra ao Brasil e enviou tropas ao território brasileiro. No ano seguinte, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai.

O conflito terminou apenas com a morte de Solano López e deixou profundas consequências para o Paraguai, incluindo perdas territoriais, destruição da infraestrutura e uma grave crise demográfica, cujos efeitos permanecem como um dos capítulos mais sensíveis da memória histórica do país.

Paraguai fala em defesa da "dignidade" nacional

O anúncio da convocação foi feito pelo ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano. Em entrevista coletiva, ele afirmou que o governo compartilha o sentimento da população diante de um episódio considerado extremamente sensível para a história do país.

"A dignidade do Paraguai não é negociável. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Peña, abordamos esta questão ao mais alto nível desde o início", declarou o chanceler.

Segundo o ministro, os presidentes Santiago Peña e Luiz Inácio Lula da Silva conversaram por telefone sobre o assunto, embora o conteúdo da conversa não tenha sido divulgado.

Na quarta-feira, 29, a Câmara dos Deputados do Paraguai também publicou uma declaração oficial de repúdio às falas do presidente brasileiro. No documento, os parlamentares afirmam que Lula "distorce e minimiza" a dimensão histórica da Guerra da Tríplice Aliança ao atribuir o início do conflito exclusivamente à invasão paraguaia.

Segundo a nota, as declarações desconsideram "a complexidade dos antecedentes do conflito, o profundo sofrimento humano suportado pelo povo paraguaio" e as consequências deixadas pela guerra.

Reações já haviam mobilizado Congresso paraguaio

A convocação do embaixador amplia a reação iniciada nos últimos dias por parlamentares paraguaios. O presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre, acusou Lula de tratar "com leveza excessiva" a maior tragédia da história do Paraguai.

Segundo Latorre, a guerra teve como estopim a intervenção militar do Império do Brasil no Uruguai, antes da declaração de guerra feita pelo líder paraguaio Francisco Solano López. O deputado destacou ainda que o conflito devastou o país, provocando a perda de cerca de 60% da população e de aproximadamente 90% dos homens.

Outros parlamentares também criticaram as declarações do presidente brasileiro. O deputado Rubén Rubín afirmou que Lula tenta "distorcer a história", enquanto a senadora Esperanza Martínez classificou as falas como "resquícios de imperialismo". Já o senador e historiador Eduardo Nakayama disse que o presidente brasileiro omitiu fatos que antecederam o conflito.