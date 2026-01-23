Pedágio dinâmico na Via Dutra multa condutores com débitos pendentes

Além de multa no valor de R$ 195,23, motoristas também recebem cinco pontos na CNH (CCR/Divulgação)
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10h10.
O pedágio free flow na Via Dutra passará a multar por evasão e aplicar penalidades com pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a condutores que não regularizarem os débitos com a concessionária.
Os motoristas que não realizarem o pagamento estipulado em até 30 dias após a passagem no trecho recebem multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
O pedágio está em funcionamento na rodovia desde dezembro de 2025, mas a multa foi restabelecida na última sexta-feira, 16, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).
Anteriormente, a multa havia sido suspensa. Ela foi alvo de ação do Ministério Público Federal (MPF) no final de 2025, pois o órgão entendeu que o sistema se enquadra como gestão de tráfego urbano, e não como pedágio.
Por isso, o tributo da Via Dutra foi considerado inadequada até o TRF-3 retomá-la.
Ao sair da Marginal Tietê, no sentido do Rio de Janeiro, o motorista pode optar pela via tradicional ou expressa.
Caso escolha trafegar pela expressa na Via Dutra, o sistema free flow registra a placa para gerar a cobrança.
Ao longo da pista, há pontos de mudança na cobrança. Desta forma, o condutor é cobrado com base nos quilômetros que percorreu. Outros critérios utilizados são:
A cobrança é realizada apenas na parte paulista da via. O débito é compensado com isenção no pedágio de Arujá.
A concessionária responsável informa que o tráfego pela marginal segue gratuito.
Veículos com tag de pagamento automático são cobrados em fatura com desconto de 5%.
Condutores que não utilizam o método devem realizar os pagamentos no sistema pós-pago. Nesse caso, o valor deverá ser quitado no site, aplicativo ou WhatsApp da plataforma CCR RioSP em até 30 dias.
Como são dinâmicas, as tarifas podem variar conforme o veículo e horário da circulação.
Por exemplo, os valores mínimos para veículo de passeio podem variar de R$ 0,35 a R$ 1,81 a depender do horário.
No entanto, em datas especiais, o valor pode chegar a R$ 9,06 em determinados trechos.
Ou seja, em um mesmo intervalo percorrido, o valor cobrado pode variar até 600%.