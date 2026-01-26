Brasil

Prova de baliza não será obrigatória para tirar CNH em SP e em outros estados

Mudança foi anunciada pelo Detran-SP, que também autoriza o uso de veículos com câmbio automático nas avaliações práticas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19h36.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 19h46.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou nesta segunda-feira, 26, o fim da exigência do teste de baliza nas provas práticas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mudança entrou em vigor nesta tarde e também autoriza o uso de veículos com câmbio automático nas avaliações práticas realizadas em todo o estado. A iniciativa está sendo implementada pelos Detrans de outros estados para flexibilizar a aquisição do CNH do Brasil, que exclui a baliza como elemento obrigatório da prova prática.

Em um comunicado, o Detran-SP informou que, a partir de agora, a avaliação será concentrada na etapa de circulação.

"O trajeto do exame prático permanece conforme o modelo atualmente praticado, contemplando, entre outros aspectos, as conversões à direita e à esquerda; o uso correto de seta; a realização do procedimento de 'parada' em local permitido; bem como a condução segura e responsável nas demais condições normais de trânsito", diz o departamento, em nota.

A medida vale tanto para candidatos à primeira habilitação quanto para motoristas em processo de renovação da CNH. O uso de automóveis automáticos, antes restrito a condutores com necessidades especiais ou com adaptações autorizadas, agora passa a ser aceito em todos os 500 pontos de prova distribuídos pelo estado de São Paulo.

Segundo comunicado do Detran-SP, a decisão tem como base a "crescente presença" de carros automáticos na frota nacional. O órgão afirma que a alteração amplia o acesso dos candidatos e mantém os critérios técnicos estabelecidos nas etapas de avaliação.

Fim da exigência de baliza em outros estados

A retirada da baliza da prova prática não é exclusiva de São Paulo. Estados como Amazonas, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul também confirmaram o fim da exigência. Nos demais estados, a implementação depende de decisão individual dos respectivos departamentos de trânsito, que têm autonomia normativa.

*Em atualização.

