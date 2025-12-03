Novo pedágio na Dutra será mais caro em feriados; veja como vai funcionar

O pedágio free-flow, que entrará em vigor no trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, neste sábado, 6, abre caminho para novas formas de cobrança. Uma delas é ter uma tarifa mais cara em dias de maior movimento, como nos feriados, em uma tentativa de redistribuir o fluxo de veículos.

O free-flow funcionará, neste momento, apenas entre o trecho da Dutra entre São Paulo e Arujá, entre os km 204 a 231, nos dois sentidos.

A tabela de preços divulgada pela Motiva, que opera a rodovia, prevê cobranças distintas por horário e por dia da semana. Em feriados, o valor aumenta. Para viagens de madrugada e fora do horário de pico, a cobrança é menor.

As novas taxas levam em conta uma série de variáveis, com horários de pico diferenciados para cada trecho. Na parte chamada de SP2 (sentido São Paulo, entre os km 219 e 231), a cobrança básica é de R$ 1,81, válida para horários fora do pico, sábados e domingos. No horário entre 5h e 14h, em dias úteis, a cobrança passa a ser de R$ 5,44. Em idas de feriados, emendas e volta de feriados, o valor chega a R$ 9,06 por várias horas do dia.

Guilherme Sampaio, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), diz que o free-flow, tecnologia de cobrança de pedágio por leitura de placas e tags, sem que o veículo precise parar em cabines, é uma estratégia para tentar distribuir mais os usuários ao longo do dia e reduzir gargalos.

"Tarifa dinâmica é justamente o progresso de você direcionar aquele usuário que possa usar a rodovia em um horário de menor fluxo. Ele vai pagar um valor menor", disse Sampaio, durante o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos, realizado pela EXAME na terça-feira, dia 2.

"Isso é isonomia e equidade tarifária na veia. O usuário vai poder cadenciar seu processo de consumo. Isso é uma transformação que a gente vai ver nos próximos meses e anos", disse o diretor

O secretário disse ainda que o modelo de free-flow deverá se tornar o padrão para as próximas concessões de estradas, de modo que o modelo de pedágio pago em cabines será abandonado.

Como funcionará o novo pedágio na Dutra

A partir de sábado, 6 de dezembro, haverá uma nova cobrança de pedágio no trecho urbano de São Paulo, entre os km 204 e 231, da marginal Tietê até Arujá, passando por Guarulhos.

A taxa é cobrada apenas na pista expressa. Na pista local da Dutra, não haverá cobrança.

O trecho não tinha pedágios e passou a ter cobrança após a concessionária realizar diversas obras no local, como a construção de acessos para a Rodovia Fernão Dias e para o Aeroporto de Guarulhos.

O free flow é um sistema de pedágio eletrônico em que a tarifa é paga sem que seja necessário parar. Ele funciona por meio de pórticos de leitura automática, da tag ou da placa do veículo.

Assim, os sensores instalados nos acessos às pistas expressas registram a passagem dos veículos e calculam o trecho percorrido.

Placas na estrada exibirão os valores do pedágio em cada momento. O valor varia de acordo com o horário, o dia da semana e se é feriado ou um dia próximo a feriado.

Em um exemplo divulgado pela Motiva, um motorista que circula pela pista marginal da Via Dutra, saindo de São Paulo, pode optar por acessar a pista expressa no km 228,850. Nesse ponto, uma placa informa os destinos possíveis e os respectivos valores de acordo com o trecho que será percorrido. As opções exibidas são: Rodovia Fernão Dias (R$ 0,25), Avenida Tiradentes (R$ 0,52), Aeroporto (R$ 1,37), Bairro Bonsucesso (R$ 1,44), Bairro Pimentas (R$ 2,69) e Jd. Aracília (R$ 2,82).

O motorista decide seguir até a Avenida Tiradentes, cujo acesso está localizado no km 224,790 da pista expressa. Por esse trajeto, de aproximadamente 4 quilômetros, o valor a ser pago é de R$ 0,52. Os valores correspondem à tarifa programada para um dia útil, no horário de pico (7h), e são os mesmos valores que serão exibidos nas placas de informação ao longo da via nesses dias e horários.

A Motiva publicou uma calculadora interativa para os motoristas planejarem quanto pagarão na viagem.

Além disso, segundo a Motiva, quem passar pela praça de pedágio de Arujá, que continua funcionando, e seguir pela pista expressa, nos dois sentidos, não terá cobrança adicional do free flow.

Há também um desconto de 5% para quem possui tag. Motos pagarão metade da tarifa.

Como pagar o pedágio free flow da Dutra?

Quem possui tag no veículo, como Sem Parar ou Conectcar, é cobrado por meio dela, e tem desconto de 5% no valor.

Nos demais casos, a cobrança é feita pela leitura de placa. Após passar pela estrada, o motorista precisa fazer o pagamento em até 30 dias pelo site pedagiodigital.com ou pelo aplicativo da CCR.

Há, também, postos de pagamento nas bases da concessionária em São Paulo e em Arujá e também no posto de serviço da rede Duque, no km 210, sentido São Paulo.