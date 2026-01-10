Renovação automática da CNH: como solicitar gratuitamente

O Governo Federal instituiu a renovação automática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para condutores que cumprem requisitos específicos, o que simplifica o processo de atualização do documento e reduz a burocracia para motoristas em todo o país.

A renovação não gera custos nem taxas para a versão digital do documento, desde que a pessoa cumpra os requisitos.

A medida, que começou a valer em 9 janeiro de 2026, representa uma mudança significativa na forma de renovação da habilitação e deve alcançar cerca de 370 mil condutores já no início da sua implementação, com economia estimada em aproximadamente R$ 122 milhões em custos de renovação, segundo o Governo Federal.

A proposta visa modernizar o processo, reduzir filas e facilitar a vida de motoristas que mantêm boa conduta no trânsito.

Como a renovação automática da CNH funciona? Quem tem direito?

A partir de agora, motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e estão inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) têm a CNH renovada de forma automática, digital e sem pagamento de taxas.

O processo ocorre pelo sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e a atualização da validade do documento é feita diretamente no aplicativo CNH do Brasil.

A renovação automática da CNH será realizada sempre que:

O condutor não possuir infrações registradas no período da validade da carteira;

Não houver pendências junto aos órgãos de trânsito estaduais ou ao Denatran ;

O perfil médico do condutor não exigir exames complementares (por exemplo, em razão de idade ou condições específicas).

Quando essas condições forem atendidas, o sistema integrado dos órgãos de trânsito detectará automaticamente que o prazo de validade da CNH está se aproximando e gerará a renovação sem exigência de ação presencial imediata.

A partir disso, o sistema envia instruções para o endereço do condutor ou disponibilizando a segunda via eletrônica, pelo app do governo ou portal do Detran.

O motorista é informado sobre a renovação por meio dos canais oficiais, como aplicativos do governo, portais do Detran ou comunicações eletrônicas, e pode receber o documento atualizado em casa ou acessar a versão digital da CNH.

A nova regra da CNH automática não elimina totalmente a exigência de exames. O Ministério dos Transportes esclareceu que avaliações médicas e psicológicas continuam obrigatórias sempre que a legislação determinar, especialmente para motoristas idosos ou profissionais.

Nesses casos, mesmo que não haja infrações, a renovação automática da CNH pode ser suspensa até a realização das avaliações exigidas.

Como solicitar a renovação automática da CNH gratuitamente?

A versão digital do documento é atualizada automaticamente e sem custos; já a versão física continua disponível mediante solicitação e pagamento de taxas no Detran estadual.

Para aderir ao RNPC e ter a CNH renovada de graça, as instruções são:

Abrir o aplicativo CNH Brasil;

Selecionar a opção “Condutor”;

Acessar “Cadastro Positivo”;

Tocar em “Autorizar participação”.

O que muda para quem não atende aos critérios da renovação automática da CNH?

Motoristas que possuem infrações registradas, multas pendentes ou restrições administrativas deverão seguir o procedimento tradicional de renovação da CNH, com agendamento no Detran, realização de exames e regularização de débitos.

A consulta da situação pode ser feita pelos portais oficiais do Detran de cada estado ou pelos sistemas nacionais de trânsito.

Validade da CNH após a renovação automática

Algumas regras não mudam com a nova forma de funcionar da CHN automática. A validade do documento renovado automaticamente segue as normas atuais, variando conforme a idade do condutor:

Motoristas com 70 anos ou mais não têm direito ao benefício;

Motoristas entre 50 e 69 anos podem usar a renovação automática uma única vez; nas renovações posteriores, deverão cumprir os procedimentos regulares;

Motoristas cuja CNH tem validade reduzida por recomendação médica também não se enquadram na automatização.

A mudança afeta apenas o processo de renovação, não os prazos legais estabelecidos para a CNH.