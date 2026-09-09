O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) estão tecnicamente empatados nos dois turnos testados pelo instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 9.

Na simulação de primeiro turno, Rodrigues registra 45% das intenções de voto, seguido por ACM Neto com 44%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, Ronaldo Mansur (PSOL) e Estevão (DC) registram 1% cada. O bloco formado por Ariel Capistrano (DC), Aroldo Félix (UP) e Maria Bona (PCO) também soma 1% das intenções. Votos nulos e brancos representam 5%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O recorte demográfico evidencia bases de apoio e penetração distintas para cada projeto político. O petista Jerônimo lidera entre as mulheres, com 48% a 40%, e consolida vantagem entre eleitores que ganham até dois salários mínimos, onde marca 49% contra 39% do adversário do União Brasil.

Por outro lado, ACM Neto avança entre os homens, liderando por 48% a 42%. O candidato oposicionista também constrói sua principal fortaleza nas faixas de maior poder aquisitivo, alcançando 65% entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, ante 29% do atual governador.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são previamente apresentados aos eleitores, Jerônimo é lembrado por 20% e ACM Neto por 19%. O ex-governador Rui Costa (PT) pontua com 1%, outros nomes somam 2%, e 49% do eleitorado baiano afirma estar indeciso.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

Em um eventual confronto direto no segundo turno, a diferença entre os líderes também é mínima. Jerônimo Rodrigues registra 46% das intenções de voto, contra 45% de ACM Neto. Neste cenário, votos brancos ou nulos somam 5%, e os que não souberam ou não responderam representam 4% da amostra.

Os índices de rejeição múltipla revelam um teto similar para ambos, dificultando a migração de votos. Atualmente, 45% afirmam não votar em ACM Neto, enquanto 43% rejeitam Jerônimo Rodrigues. O candidato Ronaldo Mansur é rejeitado por 22% dos eleitores.

No campo da gestão pública, o mandato de Jerônimo Rodrigues no Palácio de Ondina é aprovado por 53% dos baianos e desaprovado por 45%. A avaliação qualitativa mostra que 30% consideram o governo ótimo ou bom, 41% avaliam como regular e 28% classificam a gestão estadual como ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 04 e 08 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BA-01568/2026.