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Opinião: Transporte coletivo precisa competir com o carro no tempo de viagem

Serviço previsível, confortável e eficiente é essencial para ampliar o uso do transporte coletivo

Tempo de viagem e qualidade do serviço são fatores decisivos para fortalecer o transporte coletivo nas cidades (iStock/Thinkstock)

Tempo de viagem e qualidade do serviço são fatores decisivos para fortalecer o transporte coletivo nas cidades (iStock/Thinkstock)

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Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10h00.

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Por Leticia Pineschi Kitagawa

Todos os anos, no dia 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro recoloca a mobilidade urbana no centro do debate público. A proposta parece simples: deixar o automóvel em casa e escolher outro meio de deslocamento. A decisão envolve uma equação mais ampla, formada por tempo de viagem, previsibilidade, conforto, segurança, custo e confiança no serviço.

A escolha pelo transporte coletivo começa antes do embarque. O passageiro compara alternativas e avalia qual oferece a melhor combinação entre eficiência e conveniência. Quando o ônibus demora o dobro do tempo do automóvel, apresenta intervalos imprevisíveis ou exige conexões pouco integradas, a escolha pelo carro se torna consequência de uma lógica objetiva. A consciência ambiental ganha força quando encontra uma alternativa capaz de atender à rotina das pessoas.

O impacto financeiro e social dos congestionamentos na mobilidade urbana

Essa constatação transforma o sentido do Dia Mundial Sem Carro. A data pode funcionar como um teste da qualidade da mobilidade urbana oferecida pelas cidades. Para que o transporte coletivo seja competitivo, o operador precisa investir em renovação de frota, tecnologia, planejamento baseado em dados, regularidade, conforto e qualidade no atendimento. O poder público precisa garantir faixas exclusivas, prioridade semafórica, terminais integrados, fiscalização efetiva e segurança jurídica para investimentos. Os benefícios alcançam toda a cidade.

Segundo o ranking da TomTom Traffic Index, publicado há 15 anos, o motorista de São Paulo gastou em média 132 horas em congestionamentos durante o horário de pico em 2025. Esse tempo se transforma em frete mais caro, entregas atrasadas, menor produtividade e trabalhadores submetidos a maior desgaste. A lentidão também afeta diretamente os ônibus.

Quando ficam presos no tráfego, perdem velocidade e exigem mais veículos em circulação para manter a frequência. O resultado é o aumento do custo operacional e a pressão sobre tarifas e subsídios.

O espaço viário completa essa equação. Um ônibus pode transportar dezenas de pessoas ocupando uma fração da área necessária para deslocá-las em automóveis individuais. Priorizar o transporte coletivo representa uma decisão de eficiência urbana e melhor utilização de um recurso escasso: a via pública.

Prioridade viária e o futuro do transporte coletivo

Essa agenda alcança especialmente quem depende do ônibus todos os dias. Para esse passageiro, o tempo perdido, a espera prolongada e a baixa frequência afetam o acesso ao trabalho, à educação, à saúde e ao lazer. Quando o transporte público funciona, comunica respeito por meio de informação confiável, acessibilidade, segurança, limpeza e previsibilidade.

O Dia Mundial Sem Carro deve orientar decisões ao longo de todo o ano. Prioridade viária, dados operacionais, contratos orientados por desempenho, integração tarifária e previsibilidade de investimentos formam uma agenda permanente.

A escolha pelo transporte público se fortalece quando o serviço oferece tempo, segurança e confiança. Para que mais pessoas deixem o carro em casa, a cidade precisa construir uma alternativa que mereça essa escolha.

*Leticia Pineschi Kitagawa é Diretora-Geral da ABRATI.

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