Pagamento do INSS de outubro começa hoje; veja o calendário completo

O aplicativo Meu INSS está disponível na App Store para aparelhos iOS ou na Google Play Store, para aparelhos Android. (Agência Brasil/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14h13.
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia nesta segunda-feira, 27 de outubro, os pagamentos de aposentadorias e pensões referentes ao mês de outubro de 2025.
O calendário se estende até o início de novembro e varia conforme o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.
Aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Assim, as datas seguem a ordem do número final do cartão de benefício:
Para quem recebe valores superiores ao piso nacional, o calendário é mais concentrado. Os pagamentos ocorrem de 3 a 7 de novembro, com finais agrupados em pares:
A consulta pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da central telefônica 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. É necessário informar o CPF e confirmar dados cadastrais.
Os próximos calendários já estão programados. Vale destacar que o reajuste do salário mínimo previsto para janeiro de 2026 só será refletido nos pagamentos entre o fim de janeiro e o início de fevereiro do próximo ano.
O acesso ao Meu INSS é feito a partir do portal Gov.Br. Qualquer indivíduo, seja brasileiro ou estrangeiro e portador de CPF, tem a oportunidade de se cadastrar na plataforma Gov.br.
O processo de criação da conta é iniciado ao baixar o aplicativo disponível na App Store ou Google Play, seguindo os passos indicados, a começar pelo botão "criar conta".
Ao completar o cadastro, o usuário passa a ter acesso a uma variedade de serviços digitais governamentais, incluindo o INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego.
Para entrar no Meu INSS, basta ter uma conta no portal Gov.br, o cadastro do governo que reúne os principais serviços públicos da esfera federal.
É possível fazer o acesso à plataforma do INSS tanto pelo site quanto pelo aplicativo para dispositivos móveis:
Com o cadastro feito dentro do Gov.Br, basta acessar o site meu.inss.gov.br e preencher o login com usuário e senha.
