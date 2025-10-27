Pagamento do INSS de outubro começa hoje; veja o calendário completo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia nesta segunda-feira, 27 de outubro, os pagamentos de aposentadorias e pensões referentes ao mês de outubro de 2025.

O calendário se estende até o início de novembro e varia conforme o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.

Tabela de pagamento INSS outubro 2025: até 1 salário mínimo

Aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Assim, as datas seguem a ordem do número final do cartão de benefício:

Final 1: 27/10

27/10 Final 2: 28/10

28/10 Final 3: 29/10

29/10 Final 4: 30/10

30/10 Final 5: 31/10

31/10 Final 6: 3/11

3/11 Final 7: 4/11

4/11 Final 8: 5/11

5/11 Final 9: 6/11

6/11 Final 0: 7/11

Calendário INSS para quem recebe acima do salário mínimo

Para quem recebe valores superiores ao piso nacional, o calendário é mais concentrado. Os pagamentos ocorrem de 3 a 7 de novembro, com finais agrupados em pares:

Finais 1 e 6: 3/11

3/11 Finais 2 e 7: 4/11

4/11 Finais 3 e 8: 5/11

5/11 Finais 4 e 9: 6/11

6/11 Finais 5 e 0: 7/11

Como consultar valor do benefício INSS pelo Meu INSS

A consulta pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da central telefônica 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. É necessário informar o CPF e confirmar dados cadastrais.

Calendário INSS novembro e dezembro 2025

Os próximos calendários já estão programados. Vale destacar que o reajuste do salário mínimo previsto para janeiro de 2026 só será refletido nos pagamentos entre o fim de janeiro e o início de fevereiro do próximo ano.

Novembro: de 24/11 a 5/12

de 24/11 a 5/12 Dezembro: de 22/12 a 8/1

Como fazer cadastro no Meu INSS

O acesso ao Meu INSS é feito a partir do portal Gov.Br. Qualquer indivíduo, seja brasileiro ou estrangeiro e portador de CPF, tem a oportunidade de se cadastrar na plataforma Gov.br.

O processo de criação da conta é iniciado ao baixar o aplicativo disponível na App Store ou Google Play, seguindo os passos indicados, a começar pelo botão "criar conta".

Ao completar o cadastro, o usuário passa a ter acesso a uma variedade de serviços digitais governamentais, incluindo o INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego.

Como entrar no Meu INSS

Para entrar no Meu INSS, basta ter uma conta no portal Gov.br, o cadastro do governo que reúne os principais serviços públicos da esfera federal.

É possível fazer o acesso à plataforma do INSS tanto pelo site quanto pelo aplicativo para dispositivos móveis:

Pelo site

Com o cadastro feito dentro do Gov.Br, basta acessar o site meu.inss.gov.br e preencher o login com usuário e senha.

Como baixar o app

O aplicativo Meu INSS está disponível na App Store para aparelhos iOS ou na Google Play Store, para aparelhos Android. Ao baixar o app, siga os passos indicados, começando por "criar conta".