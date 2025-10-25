INSS pede prova de vida de 4 milhões de segurados; veja se você precisa fazer

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou cerca de quatro milhões de segurados para realizar a prova de vida, a fim de confirmar se o beneficiário continua apto a receber o pagamento mensal. A notificação está sendo feita por meio do extrato bancário emitido pela instituição financeira responsável pelo benefício.

Segundo o INSS, esses beneficiários não tiveram o procedimento validado automaticamente pelos sistemas de cruzamento de dados do governo.

A partir do aviso, cada segurado terá um prazo de 30 dias para regularizar a situação. Caso a prova de vida não seja realizada dentro desse período, o pagamento será bloqueado.

O processo pode ser feito diretamente na agência bancária onde o benefício é depositado, mediante apresentação de um documento oficial com foto. Algumas instituições também oferecem a opção digital, com autenticação facial via aplicativo ou site.

O órgão reforça que não realiza visitas domiciliares nem solicita informações pessoais por telefone, mensagens, SMS ou e-mail. Comunicações fora dos canais oficiais devem ser tratadas como tentativas de fraude.

Para realizar o procedimento online, o segurado deve acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, efetuar login com a conta Gov.br e seguir as instruções para o reconhecimento facial, quando solicitado.