Veja como consultar o benefício do INSS pelo CPF

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é a entidade responsável pela gestão da Previdência Social no Brasil. Quando uma pessoa tem o benefício aprovado para receber a aposentadoria, pensão, ou outros auxílios, ela ganha uma identificação única de dez números que serve para que consulte informações e detalhes do seu pagamento.

Como se trata de um número extenso, é comum que esqueçam o documento. Por isso, a EXAME separou algumas formas de consultar o benefício do INSS pelo CPF.

Como consultar o benefício do INSS pelo CPF?

É possível verificar o número do benefício do INSS de três formas:

Site do Meu INSS

Aplicativo Meu INSS

Telefone

Como consultar o benefício pelo site do Meu INSS

No site do INSS é possível consultar o número do benefício e o extrato de pagamentos. Veja o passo a passo:

Acesse o Meu INSS;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF e senha do Meu INSS para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar);

senha do Meu INSS para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar); Na tela inicial aparecerá o do benefício do número.

Consulta do número do benefício pelo app Meu INSS

Outra forma de consultar o número do INSS é no aplicativo Meu INSS (disponível para Android e IOS). Também é possível agendar serviços como perícias médicas e solicitação de benefícios. Veja o passo a passo:

Abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF e senha para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizar);

Na tela inicial aparecerá o número do benefício.

Como descobrir o número do benefício do INSS pelo telefone?

Uma das formas para consultar o número do benefício é ligar na central de atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço está disponível de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília). Será apenas necessário informar o número do CPF.

Como saber se meu benefício do INSS foi aprovado?

Para consultar o recurso no INSS não é necessário comparecer presencialmente em nenhuma agência. Para isso, basta acessar o aplicativo "Meu INSS" com os mesmos dados de login e senha cadastrados no momento da solicitação do requerimento e procurar pela opção “Consultar Pedidos”.

Você também pode consultar o status do seu requerimento e esclarecer dúvidas sobre o processo pelo telefone 135, que está disponível de segunda à sábado das 7 às 22 horas. Para utilizar esse e outros canais de atendimento , tenha em mãos documentos pessoais, como CPF, para facilitar a identificação.

De toda forma, para todos esses requerimentos, é fundamental seguir as orientações especificadas no INSS e estar atento às possíveis mudanças na legislação ou nos procedimentos do Instituto.