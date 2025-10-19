Onze das 17 vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco são identificadas

Os corpos das 17 vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), com apoio dos institutos de identificação da Bahia e de Minas Gerais, estados de origem de parte dos passageiros.

O transporte foi feito com viaturas das unidades de Caruaru e Recife, informou a SDS.

Ainda segundo a secretaria, a empresa havia informado que 30 pessoas estavam a bordo, mas registros hospitalares indicam pelo menos 40 passageiros no veículo.

Dezessete feridos seguem internados no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns (PE).

Relato da PRF e operação de resgate

De acordo com comunicado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), “alguns passageiros foram arremessados do veículo”, o que sugere que podiam estar sem cinto de segurança no momento do capotamento.

O Governo de Pernambuco atuou com equipes de resgate, atendimento hospitalar, identificação das vítimas e acolhimento às famílias. Participaram da operação 23 bombeiros e cinco viaturas especializadas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), entre unidades de salvamento, combate a incêndio e apoio operacional.

A Secretaria de Assistência Social enviou equipes especializadas para acompanhar as famílias das vítimas. Parentes podem buscar informações pelo canal da Ouvidoria Social da SAS, no telefone 0800 081 4421.

Trajeto e primeiras conclusões da investigação

O ônibus havia saído de Brumado (BA) e seguia para Santa Cruz do Capibaribe (PE), no Polo de Confecções, conhecido destino de compras no Nordeste. O grupo retornava à Bahia quando o veículo capotou em um trecho sinuoso da Serra dos Ventos.

“A SDS está periciando o local do acidente e o veículo para, em seguida, tomar todos os depoimentos e concluir a perícia. Se houve uma falha mecânica ou não no veículo, teremos essa informação ao final da investigação, que pode durar 30 dias”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

De acordo com a PRF, o motorista teria perdido o controle do ônibus, cruzado para a contramão e atingido rochas às margens da pista. Em seguida, o veículo colidiu em um barranco de areia e tombou.

Motorista e inquérito policial

O motorista sofreu ferimentos leves e testou negativo para álcool no bafômetro, segundo a polícia. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, registrou o caso como acidente de trânsito com vítimas fatais e instaurou um inquérito policial.

“Em relação à perícia, já foram feitos os exames locais, e faremos uma análise mais detalhada no ônibus, o que vai demandar um tempo”, afirmou o chefe da Polícia Científica de Pernambuco, Wagner Diniz, em coletiva de imprensa.

*Com informações da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)