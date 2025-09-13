Dois acidentes de barco deixam ao menos 193 mortos e dezenas de desaparecidos no Congo

Dois acidentes de barco deixaram ao menos 193 mortos e dezenas de desaparecidos nesta semana, no Congo. Os acidentes aconteceram na quarta e quinta-feira, a cerca de 150 km de distância um do outro, na província de Equateur, segundo a mídia estatal.

No primeiro acidente, na quarta-feira, um barco motorizado virou no território de Basankusu, matando pelo menos 86 pessoas. A maioria estudantes, segundo informações do governo. A mídia estatal atribuiu o acidente a "carregamento inadequado e navegação noturna", mas as comunidades locais culparam o governo pelo ocorrido. As equipes de resgate, que na sexta à noite ainda trabalhavam nas buscas, ainda não divulgaram o número exato de desaparecidos.

Um dia depois, um barco com quase 500 passageiros pegou fogo e virou na noite de quinta-feira ao longo do Rio Congo, no território de Lukolela. Ao menos 107 pessoas morreram e 209 sobreviventes foram resgatados, informou um relatório do Ministério de Assuntos Humanitários da RDC. Um memorando do Ministério de Assuntos Sociais, visto pela agência de notícias Reuters, afirma que 146 pessoas estavam desaparecidas.

Operações de busca e assistência

A marinha e voluntários das comunidades próximas aos locais dos acidentes participaram das operações de busca. Já as autoridades prometeram assistência médica aos feridos e às famílias enlutadas, além de repatriamento dos sobreviventes aos seus locais de origem e destino.

No Congo, o transporte fluvial é parte essencial do deslocamento nas vastas regiões de floresta tropical. Embarcações antigas de madeira são o principal meio de transporte entre as comunidades. Os navios mal conservados se deterioram, e os acidentes são frequentes. Além disso, os coletes salva-vidas são raros nessas viagens e as embarcações, geralmente, circulam sobrecarregadas.

Muitos barcos também viajam à noite, dificultando as operações de resgate, que também sofrem com os recursos limitados e locais remotos da região.