Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 15 mortos em Pernambuco

Um grave acidente com um ônibus de turismo deixou pelo menos 15 mortos e vários feridos na noite desta sexta-feira, na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros.

As equipes da PRF, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Instituto de Criminalística (IC) e Polícia Civil foram acionadas e atuam no local. Imagens registradas por moradores mostram o ônibus tombado na pista e ambulâncias se deslocando rapidamente para o socorro das vítimas.

O veículo, segundo as autoridades, havia saído de Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano. O grupo retornava à Bahia após realizar compras no Polo de Confecções da cidade quando o acidente aconteceu, em um trecho da rodovia conhecido como Serra dos Ventos.

Segundo o g1, o policial rodoviário federal Luciano Holanda, chefe de Policiamento e Fiscalização da PRF em Garanhuns, afirmou que o ônibus era de turismo e havia sido fretado para o transporte dos compradores. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e as investigações estão em andamento.