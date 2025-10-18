Ônibus que capotou em Pernambuco levava mais passageiros do que o informado

O ônibus que capotou na noite desta sexta-feira na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco — em um acidente que resultou na morte de pelo menos 17 pessoas — transportava mais passageiros do que havia declarado. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do estado, a empresa havia informado que 30 pessoas estavam a bordo, mas registros de entrada dos feridos em hospitais da região indicam que pelo menos 40 ocupavam o coletivo.

O veículo, segundo as autoridades, deixou Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano. O grupo retornava à Bahia após realizar compras no Polo de Confecções da cidade quando o acidente aconteceu, em um trecho da rodovia conhecido como Serra dos Ventos.

Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou. As causas do acidente estão sendo investigadas, afirmou o órgão.

O motorista sofreu ferimentos leves e passou por um teste de alcoolemia que apresentou resultados negativos, segundo a polícia. Em seguida, foi levado para uma delegacia. A Polícia Civil de Pernambuco, através da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítimas fatais. Um inquérito policial foi instaurado.

As autoridades confirmaram 16 mortes, sendo 11 mulheres e quatro homens e uma ainda sem indicação. O dado foi atualizado no início da tarde deste sábado, com mais uma morte confirmada. O total de feridos ainda não foi confirmado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) concluiu a operação no local por volta das 23h30 da sexta-feira (17). A operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou um efetivo de 23 bombeiros militares e cinco viaturas especializadas, incluindo unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e apoio operacional, destacou a SDS. O incidente resultou no encaminhamento das vítimas para unidades hospitalares da região para receberem assistência médica.

As equipes da PRF, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Instituto de Criminalística (IC) e Polícia Civil foram acionadas para o local. Imagens registradas por moradores mostram o ônibus tombado na pista e ambulâncias se deslocando rapidamente para o socorro das vítimas.