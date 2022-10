Saiba onde votam os candidatos à Presidência neste domingo

Neste domingo, 2, os brasileiros vão às urnas para escolher o próximo presidente da República, os governadores estaduais, os senadores e os deputados federais, estaduais e distritais que assumirão os cargos a partir de 2023. Mais de 156 milhões de pessoas estão aptas a votar nas eleições de 2022, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para a Presidência, estão na disputa 11 candidatos. Veja onde e a que horas votam os candidatos:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): votará em São Bernardo do Campo (SP), a partir das 8h. Depois, atenderá a imprensa no local. O candidato acompanhará a apuração dos votos em São Paulo (SP), no Novotel Jaraguá, acompanhado do vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB).

Local do voto: Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo (Rua Maria Azevedo Florence, 233 – Vila Claraval - São Bernardo do Campo/SP)

Jair Bolsonaro (PL): votará no Rio de Janeiro (RJ). Depois, voltará para Brasília (DF) para acompanhar a apuração dos votos no Palácio da Alvorada.

Local do voto: Escola Municipal Rosa da Fonseca (Praça Marechal Hermes – Vila Militar, Rio de Janeiro/RJ)

Simone Tebet (MDB): votará em Campo Grande (MS), às 10h. Acompanhará a apuração em São Paulo (SP). Após o resultado, concederá entrevista coletiva no Comitê da Campanha, em São Paulo (SP).

Local do voto: Escola Estadual Lucia Martins Coelho (Rua Bahia, n° 355 – Bairro Jardim dos Estados - Campo Grande/ MS)

Ciro Gomes (PDT): votará em Fortaleza (CE), às 10h.

Local do voto: Sede da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Avenida Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema - Fortaleza/CE - entrada pela rua lateral - Rua Itapipoca)

Soraya Thronicke (União Brasil): Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, rua São Vicente de Paula, 620 - Vila Manoel da Costa Lima (Campo Grande/MS)

Felipe D’Ávila (Novo): Colégio Mater Dei, rua Marechal Bitencourt, 62 – Jardim Paulista (São Paulo/SP);

Eymael (DC): Colégio Palmares, av. Pedroso de Morais, 1.341 – Alto de Pinheiros (São Paulo/SP);

Sofia Manzano (PCB): Colégio Estadual Professora Heleusa Figueira Câmara, av. Olívia Flores, 1.180 – Candeias (Vitória da Conquista/BA);

Padre Kelmon (PTB): Escola Adroaldo Ribeiro Costa, rua Nossa Senhora do Resgate, s/n – Cabula (Salvador/BA);

Léo Péricles (UP): Escola Estadual Deputado Ilacir Pereira Lima, rua Conde de Santa Marinha, 707 – Cachoeirinha (Belo Horizonte/MG);

Vera Lúcia (PSTU): PUC (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) Campus Ipiranga, s/n – Ipiranga (São Paulo/SP)

